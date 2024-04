Tras la intensa pelea que protagonizó David Faitelson con Rafael Puente Jr, en la que se hicieron de palabras, el periodista volvió a hablar del tema y aseguró que el insulto que le dijo al ex entrenador no fue ninguna mentira.

En una reciente entrevista, David Faitelson habló sobre la polémica que sucedió en el programa “Línea de 4″ de TUDN, donde el periodista le dijo a Rafael Puente Jr “eres un pinche entrenador fracasado”, después de que el comentarista desprestigió su carrera.

“Me estas faltando al respeto, dices que es estéril todo lo que yo hago, y ¿Quién lo dice? un pinche entrenador fracasado, yo soy un periodista y me debes respeto” le dijo David Faitelson a Rafael Puente Jr en el programa.

Después, en redes sociales, Faitelson salió a disculparse con Rafael Puente Jr por haberlo insultado: “Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico” escribió en su cuenta de X.

¿Qué dijo David Faitelson de Rafael Puente Jr?

David Faitelson no ha dejado de ser tema en redes sociales ya que recientemente volvió a reventar a Rafael Puente Jr en una entrevista, en la que dijo que no era mentira lo que le había dicho de ser un entrenador fracasado.

“Yo creo que mi reacción está mal, claro, mi reacción está mal, aunque no dije ninguna mentira, pero yo creo que este sistema de hacer polémica, hacer periodismo, es válido mientras no sea prefabricado, aquí no hay nada prefabricado” dijo David Faitelson.

Además, aclaró que nunca recibió órdenes de nadie para disculparse y que él sabe reconocer cuando se equivoca y que se enganchó con Rafael Puente Jr porque le dijo que solo genera polémicas estériles.

“Yo me disculpo porque me nace a mi disculparme, porque es mi naturaleza y mi nobleza de decir al día siguiente, ya frío, me equivoqué, la regué, volví a cruzar esa línea” expresó David Faitelson.

“Me equivoqué…pero no dije mentiras” 🗣️@DavidFaitelson_ platicó en la mesa de RÉCORD+ sobre su pelea con Rafa Puente y aseguró que su carrera es mucho más que sólo polémicas 👊🏻 pic.twitter.com/LQpettvxKm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 25, 2024

¿Qué pasó después de la pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr?

En entrevista, David Faitelson contó lo que había pasado con Rafael Puente Jr, cuando ambos se pusieron calientes y se insultaron en el programa “Línea de 4″ de TUDN.

David Faitelson se disculpó con Rafael Puente Jr por haberle dicho “fracasado” y comentó que después de que el programa se fue a corte, la discusión se terminó.

“Pareciera que yo soy el victimario, pero hubo una provocación de ambas partes, somos dos culpables. No pasó nada, platicamos y hasta nos reímos durante un corte. Al final, Rafa vino, me tendió la mano y nos vimos a los ojos y no pasó nada”, aclaró David Faitelson.