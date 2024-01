El comentarista de Televisa David Faitelson sigue creando polémica, y ahora atacó al exfutbolista Marc Crosas, al que desprestigio por no haber triunfado en el FC Barcelona al compararlo con Lionel Messi.

Desde que salió de ESPN para fichar por Televisa, el comentarista David Faitelson, se ha encargado de enfrentarse con sus propios compañeros con el propósito de crear polémica e interacciones en redes sociales.

En esta ocasión ha atacado directamente al exfutbolista Marc Crosas, español radicado en México, quien inició su carrera en el FC Barcelona, para después irse a jugar a Francia, Escocia y Rusia.

En el 2012 llegó a México para jugar en el Club Santos Laguna, sin lograr consolidarse pasó a Jaguares de Chiapas, a Cruz Azul, para luego regresar a España, al Tenerife y regresar a México para retirarse en el Tampico Madero de la Expansión MX en el 2017.

David Faitelson se pelea con su compañero de trabajo

El experiodista nacido en TV Azteca, David Faitelson, hoy comentarista en Televisa, se peló en redes sociales con su compañero, el exfutbolista Marc Crosas.

Todo comenzó cuando Marc Crosas mencionó a David Faitelson en un mensaje en “X”, halagando los comentarios de Gerardo Torrado, excapitán de Cruz Azul, quien pidió paciencia para el equipo cementero, después de que en su debut perdió ante el cuadro del CF Pachuca.

“Lean más a gente como @gerardotorrado6 analizando partidos y menos a otros como @DavidFaitelson_, que ya ha dicho que a él no le pagan por eso”, indicó.

Ante esto, David Faitelson se fue a lo personal, y atacó al español por la misma red social: “Deja que la gente lea lo que quiera y punto… Y deja de ‘vendernos humo’. Saliste del Barça, pero no eres ni Messi, ni Iniesta ni Xavi. Eres el vicepresidente de la Kings League…”.

Remató alertándolo: “Concéntrate en eso antes de que Pique te mande a freír espárragos…”.

@marccrosas : deja que la gente lea lo que quiera y punto…

Y deja de “vendernos humo”. Saliste del Barça, pero no eres ni Messi, ni Iniesta ni Xavi.

Eres el vicepresidente de la @KingsLeague_MX. Concentrate en eso antes de que Pique te mande a freír espárragos… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 14, 2024

David Faitelson ataca a Gerardo Torrado

Para seguir creciendo en interacciones en redes sociales, después de atacar a Marc Crosas, David Faitelson también se fue contra Gerardo Torrado, atacando su accionar como director deportivo de la Selección Mexicana en la era de Yon de Luisa como presidente de la federación Mexicana de Futbol.

David Faitelson señaló sobre el exjugador de la Selección Mexicana, Gerardo Torrado. “Yo no me enojo, sólo me divierto. El día en que me enoje, me retiro. Pero, como buen boxeador, sé admitir golpes (sí, ya sé, aquel en Veracruz) pero también tiro algunos”.

Fue directo sobre Gerardo Torrado: “Por cierto, le puedes preguntar a Gerardo Torrado por qué no vamos a Juegos Olímpicos ni en varones y ni en mujeres”.

