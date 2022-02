David Faitelson sobre Santiago Solari; “en otras épocas ya hubiera sido despedido ”, dice tras la derrota ante Mazatlán FC.

Fiel a su estilo, David Faitelson habló de manera severa en torno a la nueva derrota sufrida por el Club América de Santiago Solari ante el Mazatlán FC.

Inclusive, el polémico comentarista de ESPN aseguró en Futbol Picante que, “en otras épocas ya hubiera sido despedido” el DT de las Águilas debido a los malos resultados .

Pero las críticas de David Faitelson estuvieron lejos de parar ahí, pues dijo que el Club América “ no juega a nada” de la mano del entrenador argentino.

“América no aguanta un inicio de torneo como el que está teniendo, en otras épocas ya hubiera sido despedido. Yo entiendo que Solari tenga crédito del torneo anterior, pero se le va a terminar porque el equipo no juega a nada”

David Faitelson continuó con sus críticas a Santiago Solari al afirmar que el Club América no tuvo DT ante el Mazatlán FC, equipo con el que las Águilas perdieron por marcador de 2-1 .

Es más, Faitelson explicó que el primer tiempo brindado por el Club América es uno de los “ peores ” en la era de Santiago Solari.

Otro hecho en el que hizo énfasis el polémico comentarista de ESPN fue que el DT argentino haya realizado un cambio antes del descanso , situación a todas luces anómala.

Por ende, Faitelson indicó que Solari se había equivocado a la hora de plantear el partido ante el Mazatlán.

“Es uno de los peores primeros tiempos en la era de Santiago Solari. Un América sin pies ni cabeza, que no se defendía, no generaba futbol. Copió el equipo que mando a Torreón hace unos días. Pero el hecho de que cambie antes de los 45 minutos quiere decir que planteó mal. Hoy no hubo director técnico que llenara las necesidades del americanismo. Me parece que Solari se pone la soga en el cuello, si no consigue resultados pronto se va a tener que ir”

Santiago Solari