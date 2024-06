El periodista deportivo David Faitelson no se contuvo al hablar sobre Santiago Giménez, criticando duramente al delantero mexicano en su reciente comentario durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana contra Jamaica.

Durante el partido, David Faitelson destacó que a pesar del potencial que muchos ven en Santiago Giménez, el jugador no ha logrado consolidarse como una figura relevante con la Selección Mexicana.

Estas declaraciones han causado revuelo entre los aficionados y expertos, quienes tienen opiniones divididas sobre el rendimiento del actual futbolista del Feyenoord.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Santiago Giménez?

David Faitelson, conocido por sus opiniones polémicas, ha lanzado duras críticas contra Santiago Giménez tras los primeros minutos del partido de la Selección Mexicana ante Jamaica.

En su intervención, David Faitelson cuestionó la capacidad de Santiago Giménez para ser efectivo y determinante en la cancha, sugiriendo que su desempeño hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas.

Luego de que Santi Giménez no lograra conectar de manera efectiva con el balón durante el encuentro, Faitelson no tardó en expresar su descontento. “Lo que tiene que hacer Santi ya es empezar a rendir en la Selección Mexicana, porque hasta ahora, con todo respeto, con la Selección ha vendido humo. No ha sido un jugador determinante con la Selección Mexicana”, afirmó el periodista

Faitelson también enfatizó la necesidad de exigir más del delantero, quien ha sido visto como una de las grandes figuras del futbol mexicano: “Ya es tiempo de exigirle a Santi, dejen de consentirlo ya”, añadió.

¿Cuándo es el próximo partido de Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

El próximo compromiso de Santiago Giménez con la Selección Mexicana será en un duelo clave frente a Venezuela, en el marco de la Copa América 2024.

Este partido de la Selección Mexicana está programado para el miércoles 26 de junio, y se llevará a cabo en el imponente Estadio SoFi. El encuentro está pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Tras el desempeño cuestionado en el partido contra Jamaica, Santiago Giménez tiene una nueva oportunidad para reivindicarse ante los críticos y demostrar su valía en el terreno de juego.