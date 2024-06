Luis García, comentarista de TV Azteca, ha hecho una dura crítica hacia Santiago Giménez al considerar que no tiene competencia interna por el puesto de delantero en la Selección Mexicana.

Recordemos que Jaime Lozano mencionó que varios futbolistas de jerarquía no habían sido convocados para la Copa América porque estaban buscando un cambio generacional, por lo que nombre como los de: Memo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín no fueron considerados. Esta situación ha generado un sinfín de críticas, entre ellas las Luis García.

El ex delantero de la Selección Mexicana no se guardó nada y mandó un fuerte mensaje hacia Santiago Giménez.

¿Qué dijo Luis García sobre Santiago Giménez?

Luis García manda un contundente mensaje a Santiago Giménez, quien se perfila a ser el delantero titular de la Selección Mexicana durante la Copa América 2024. En una reciente entrevista para ESPN, el comentarista de TV Azteca no se quedó callado criticó el hecho de que Henry Martín no haya sido convocado.

“Creo que el peor error y lo peor que le pudo haber pasado a Santiago Giménez es que Henry Martín no estuviera, el que no tenga una competencia interna al que más le jode la vida es a Santiago Giménez porque tú estás esperando que Giménez juegue todos los minutos y que marque cuatro goles por partido y eso no va a pasar” mencionó Luis García.

García subrayó la importancia de tener competencia dentro de la Selección Mexicana: “Javier Hernández, en su momento tuvo competencia, Oribe Peralta tuvo competencia, Jared Borguetti tuvo competencia, todos los delanteros que ha tenido selección han tenido competencia interna y eso te hace automáticamente mejor”.

Además, también habló sobre el papel de Memo Martínez en esta Selección Mexicana: “Me parece que en esta búsqueda de proteger a Santiago Giménez o que tome un sitio titular, se han equivocado como tal, con todo respeto para Memo Martinez que metió un muy buen gol ante Brasil sin lugar a dudas, es evidente que Memo Martinez no es tanta competencia para Santiago Giménez”

Santiago Giménez (Adrian Macias / Mexsport)

¿Cuándo hará su debut Santiago Giménez y la Selección Mexicana en la Copa América 2024?

La Copa América 2024 ha dado inicio, sin embargo el primer partido de la Selección Mexicana está programado para este sábado 22 de junio a las 19:00 hrs, tiempos del centro de México. Santiago Giménez luce uno de los elementos que serán titulares frente a Jamaica.

Este encuentro será crucial para la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano, ya que un mal resultado podría poner en riesgo obtener el primer lugar en el Grupo B.