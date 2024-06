Luego de una polémica declaración por parte de un influencer argentino, quien criticó duramente el desempeño de la Selección Mexicana, las redes sociales se encendieron con reacciones divididas entre aficionados y críticos del equipo nacional.

En un video publicado en sus redes sociales, el influencer expresó su opinión contundente sobre el desempeño histórico de la Selección Mexicana, afirmando que “nunca son protagonistas” en la Copa América.

El argentino, que cuenta con una amplia base de seguidores en las plataformas digitales, argumentó que a pesar participación constante de la Selección Mexicana en la Copa América, el equipo no ha logrado establecerse como un verdadero contendiente

¿Quién es el influencer argentino que destrozó a la Selección Mexicana?

El influencer argentino que ha desatado la polémica en redes sociales por la Selección Mexicana es Darío Zenz, conocido por su canal de YouTube y TikTok llamado Habemus Futbol.

Darío Zenz compartió un video en la plataforma TikTok donde ofreció su perspectiva sobre la Selección Mexicana, calificándola como un equipo que nunca logra destacar en la Copa América.

Las declaraciones de Darío Zenz rápidamente se volvieron virales, generando una ola de comentarios y debates entre los aficionados al futbol. Mientras algunos seguidores del influencer argentino estuvieron de acuerdo con sus puntos de vista, otros salieron en defensa de la selección.

Las palabras de Zenz resonaron particularmente debido a su gran número de seguidores y la plataforma desde la cual hizo sus comentarios, amplificando el alcance de su opinión.

¿Qué dijo el influencer argentino Darío Zenz sobre la Selección Mexicana?

En un video publicado en TikTok, Darío Zenz compartió su perspectiva sobre el papel de la Selección Mexicana en la próxima Copa América, dejando claro que no espera mucho del equipo. “México no va a ser la decepción de esta Copa América, ¿Por qué? Decepción sería solamente si la ganan o si son protagonistas. Si México nunca gana la Copa América, nunca es protagonista, ¿Cómo puede ser decepción un equipo que no lo gana?”, afirmó Zenz.

El influencer también cuestionó el respeto que la Selección Mexicana genera en otras selecciones, especialmente en la argentina. “México no es una selección para tenerle miedo, no le tengo miedo, nunca le tuvimos miedo acá los argentinos pero creo que tampoco el resto de selecciones. La selección que está presentando hoy, con tantos jugadores de la liga mexicana que ni siquiera son protagonistas, (...) tenés muchos jugadores que ni siquiera están en los mejores equipos de México”, comentó.

Zenz continuó su crítica mencionando que la selección mexicana se ha convertido en un equipo que pasa desapercibido en las competiciones internacionales. “México va a volver a ser una selección común y corriente que va a pasar sin pena ni gloria y van a decir ‘jugamos como nunca pero perdimos como siempre’, como suelen decir los mexicanos. (...) Es una realidad que lo tienen que saber los mexicanos”, dijo.