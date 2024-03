David Faitelson vuelve a estar en el ojo del huracán con sus polémicas declaraciones contra Cuauhtémoc Blanco, pues dijo que se lastimó el cerebro y no los ligamentos.

Fue durante el programa Línea de 4 de TUDN cuando David Faitelson arremetió contra Cuauhtémoc Blanco y su poca mentalidad para jugar en el futbol del viejo continente.

En la mesa de debate se discutían las razones por las que los futbolistas mexicanos deciden regresar a nuestro país en lugar de seguir compitiendo por un lugar en sus equipos europeos.

Cuando se tocó el tema de la lesión de Cuauhtémoc Blanco, David Faitelson aprovechó para tundir con todo a uno de los mejores futbolistas en la historia del Club América.

David Faitelson dice que Cuauhtémoc Blanco se lesionó el cerebro

Acabamos de vivir otro capítulo en la rivalidad de Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson, pues el comentarista deportivo se fue con todo contra el ex futbolista.

Y es que David Faitelson dijo que la lesión de ligamentos que sufrió Cuauhtémoc Blanco fue un pretextos para su mala mentalidad cuando no le alcanzó para competir en Europa.

“Eso es un pretexto, la primera parte del cuerpo que se lastimó fue el cerebro, no aguantó. Y no es una ofensa, no tenía la suficiente mentalidad para quedarse en ese nivel de futbol”, aseguró.

David Faitelson reventó a Giovani Dos Santos y Carlos Vela

Cuauhtémoc Blanco no fue el único que se llevó un par de halagos, pues David Faitelson también tundió con todo a Giovani Dos Santos y a Carlos Vela.

David Faitelson cuestionó el desarrollo de la carrera de Giovani Dos Santos y Carlos Vela, pues iniciaron su formación en Europa, pero nunca alcanzaron el nivel que se esperaba de ellos.

“Giovani Dos Santos y Carlos Vela, dos futbolistas que ni siquiera fueron fabricados aquí, los hicieron en Europa, en el más alto nivel. Giovani fue descendiendo en tobogán terrible y a los 33 años terminó en los viveros de Coyoacán”, finalizó.