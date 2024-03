David Faitelson y Marion Reimers son dos personajes que están frecuentemente en medio de la polémica del periodismo deportivo, por comentarios que hacen y peleas que tienen entre compañeros.

A pesar de que los dos, David Faitelson y Marion Reimers, se han cruzado en varios programas de televisión, nunca habían tenido un conflicto entre ellos.

Hasta ahora, y parece que Faitelson ya se hartó de su compañera de programa, Tercer Grado Deportivo.

Sin embargo, antes de su discusión, el exconductor de ESPN siempre fue un defensor de Reimers, debido a los ataques que recibe por ser una mujer en los medios deportivos.

¿Qué le dijo Faitelson a Reimers?

David Faitelson y Marion Reimers comparten pantalla en el programa, Tercer Grado deportivo, mismo que se realiza todos los lunes.

Por lo que ayer, 25 de marzo, se vio una discusión entre David Faitelson y Marion Reimers mientras hablaban de los problemas de la Selección Mexicana.

En algún punto del debate, Faitelson se hartó y le dijo a su compañera: “¿por qué llevamos todo mal? No entiendo tu necesidad de llevar todo a un asunto de género.”

Inmediatamente le contestó Reimers: “no lo estoy llevando a un asunto de género, si quieres hablamos sobre futbol de playa. Pero de lo que estoy harta es que la Selección varonil mayor sea siempre la hoja de ruta de todo lo que está bien y está mal del deporte nacional.”

En medio de esta acalorada discusión estaban varios pesados pesados como: André Marín, Alberto Lati, María González que solo se quedaron callados.

David Faitelson siempre defiende a Marion Reimers, pero anoche se hartó de ella y le dijo "no entiendo tu necesidad de llevar todo a un asunto de género"pic.twitter.com/9uGFpxCagn — Roberto Haz (@tudimebeto) March 26, 2024

Otra pelea de Marion Reimers

De hecho, no es la primera vez que Marion Reimers se ve envuelta en una discusión, ya que en otro momento, en su programa de HBO, se enfrascó con Omar Zerón.

Mientras hablaban sobre un partido de UEFA Champions League, Omar Zerón comentó que no deberían de hacer polémica barata.

Ese comentario, Marion Reimers, lo sintió como una falta de respeto, por lo que lo enfrentó en vivo y frente a sus compañeros:

“No me faltes al respetó, mejor no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿Por qué no te vas?