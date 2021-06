México.- David Faitelson acusó al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) de sostener una política discriminatoria por el hecho de aceptar sólo jugadores nacidos en México .

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN donde David Faitelson polemizó al afirmar que las Chivas han tenido una “actitud discriminatoria” por aceptar únicamente a nacionales en sus filas.

Todo comenzó cuando se debatía sobre los naturalizados en Selección Mexicana . Y es que Roberto Gómez Junco cuestionó si Chivas había vulnerado la Constitución por su conocida política.

Acto seguido, Faitelson respondió positivamente al señalar que el Club Deportivo Guadalajara “discrimina a quien no nació en México”.

“Lo de Chivas es discriminatorio porque es como si no dejara entrar a alguien en mi casa por no ser mexicano… si soy chileno, argentino o español, las reglas de Chivas no me permiten jugar ahí”

David Faitelson