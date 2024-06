Tigres ya hizo oficial la llegada de Veljko Paunovic, además de eso ya se incorporó con los jugadores en su pretemporada. En su llegada los medios lograron hacerle unas preguntas y sí, habló de Chivas.

Veljko Paunovic regresa al futbol mexicano después de su paso por Chivas, en donde en realidad no lo hizo mal, pero lo dejaron ir. Ahora Tigres lo aprovechó para incorporarlo en sus filas.

Todo después de la novela que protagonizaron Siboldi y el Club Regio, en la que inesperadamente despidieron al entrenador uruguayo.

Los motivos, según la directiva, fueron que fue una decisión interna. Aunque eso se contradijo con los antes dicho. Es decir, Siboldi habló hace un mes sobre que su renovación era un hecho.

Veljko Paunovic ya dio sus primeras palabras como DT de Tigres

Bueno, ya se pueden olvidar todas esas polémicas con Siboldi y Tigres. Veljko Paunovic llega para buscar un campeonato con los Felinos, cosa que no pudo con Chivas.

Veljko Paunovic ya concentró con Tigres y sus jugadores en la pretemporada que están haciendo en la Riviera Maya. Los medio aprovecharon para hacerle unas preguntas al Serbio y habló sobre las Chivas.

Cuando le cuestionaron sobre su sentir en estar con Tigres, respondió Paunovic: “En primer lugar, un orgullo, volver a estar en este país tan maravilloso, en esta Liga y en un club tan grande como Tigres. De mi salida y mi penúltimo torneo estaba añorando regresar y esta oportunidad para mí significa muchísimo.”

Después explicó los motivos para elegir Tigres como su siguiente reto: “Bueno hay muchos componentes, que obviamente se incorporan en una decisión como esta. Pero sobre todo por la atención que he recibido, la historia que tiene el Club, la plantilla tan fantástica que son. Bueno, el reto, eso siempre me motiva, ha sido el combustible en todos los proyectos en los que he estado.”

Veljko Paunovic números con Chivas; ¿qué le espera en Tigres?

Veljko Paunovic llegó por primera vez a la Liga MX en noviembre del 2022, precisamente al Club Chivas. Los aficionados no tenían mucho conocimiento sobre él, pero se fueron encariñando de a poco.

En los dos torneos que estuvo (Clausura 2023 y Apertura 2023), su mayor logro fue llegar a una Final con Chivas. Sin embargo, y curiosamente, la perdió contra el Tigres de Siboldi.

En su segundo torneo, el Serbio tuvo algunas diferencias con Fernando Hierro lo que propició su salida.

Veljko Paunovic ya conoce cómo se mueve la Liga MX, por lo que no le debe de sorprender que en Tigres le exijan resultados inmediatos, además de una presión mediática constante. Su directiva se caracteriza por no tener paciencia con los entrenadores.