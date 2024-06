El portero Memo Ochoa aún no decide cuál será su próximo equipo y parece que las ofertas que le han llegado no le han convencido del todo pues acaba de rechazar a un equipo del futbol español.

Memo Ochoa sigue buscando equipo luego de haber tenido una terrible temporada con la Salernitana de Italia y descender a la Serie B y aún así, rechazó una oferta de un equipo de España.

Además, el arquero ya no fue llamado para defender a la Selección Mexicana de Jaime Lozano para la Copa América 2024 y por el momento se encuentra en unas vacaciones que aún no sabe cuando terminarán.

Sin embargo, Memo Ochoa está enfocado en continuar con su carrera y si no acepta pronto alguna oferta, podría quedarse un largo tiempo sin jugar o incluso podría ser llamado a la Selección Mexicana después de la baja de Luis Malagón.

Memo Ochoa rechaza al Real Oviedo: ¿Qué seguirá en su carrera?

Últimamente se ha especulado sobre el futuro de Memo Ochoa en el futbol y a pesar de que tiene varias opciones, acaba de rechazar una oferta del Real Oviedo, equipo del cual es accionista.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, el equipo de la Segunda División de España Real Oviedo se acercó a Memo Ochoa y el mexicano le dio las gracias ya que sigue esperando una oferta en la Primera División.

Memo Ochoa tiene dos opciones por el momento, la primera es aceptar un contrato con el San Diego FC de la MLS en donde jugaría hasta 2025, y la segunda opción es seguir en busca de ofertas en Europa.

Por otro lado, Memo Ochoa todavía podría regresar en cualquier momento a defender el arco de la Selección Mexicana ya que Luis Malagón fue dado de baja por una lesión y ahora se encuentran muy cortos de opciones.

¿Memo Ochoa regresará a la Selección Mexicana?

Después de que Luis Malagón fuera dado de baja de la Selección Mexicana, las primeras dos opciones para ocupar su lugar en el arco fueron Memo Ochoa y Carlos Acevedo.

Sin embargo, el entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, decidió que la mejor opción era Carlos Acevedo, del Club Santos Laguna, cosa que no fue del agrado de muchos.

“No, ni ha estado ni va a estar vetado Memo. No hay jugadores vetados en la selección. ¿En qué me basé? En una lista grande que tenemos que dar a Conmebol. Estaba Acevedo. Acevedo hace un año salió de selección por lesión y me parece que ha venido a la alza en su equipo” explicó Jaime Lozano.