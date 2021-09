El histórico triunfo del Sheriff Tiraspol sobre el Real Madrid tuvo un tinte de la Liga MX gracias a Danilo Arboleda, jugador cuyos derechos federativos pertenecen al Club Tigres.

Y es que el Sheriff Tiraspol derrotó 2 goles a 0 al Real Madrid en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu, una de las mayores sorpresas en la historia de la Champions.

En el plantel del modesto equipo de Transnistria, un Estado que no es reconocido por la ONU, juega el colombiano Danilo Arboleda, quien es jugador de los Tigres de la UANL.

Danilo Arboleda es un jugador colombiano que actualmente milita en el Sheriff Tiraspol, pero que sus derechos federativos pertenecen al Club Tigres de la Liga MX.

Los Tigres se fijaron en el talento de Danilo Arboleda a quien decidieron fichar en 2019, pero manteniéndolo en el futbol de Sudamérica.

Fue en febrero de 2021 cuando, después de pasar por un par de equipos colombianos, Arboleda fichó con el modesto Sheriff Tiraspol que juega en la Liga de Moldavia.

Con el equipo de la Estrella ya ganó un título de liga y ahora es parte del equipo que debutó en la Champions con victoria y ahora en el histórico triunfo sobre el Real Madrid.

Pese a que Danilo Arboleda pertenece al Club Tigres, nunca ha vestido la camiseta del conjunto regiomontano, pero ¿le gustaría hacerlo?

Fue durante finales del mes de mayo de este año cuando el colombiano habló al respecto en una transmisión en vivo en redes sociales.

Arboleda señaló que le encantaría jugar en Tigres un día, pero que hasta el momento nadie del club de la UANL se ha comunicado con él.

“Lo de Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo. Vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no. Estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, sino tocará quedarme acá“

Danilo Arboleda