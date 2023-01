Algunos medios españoles recogieron declaraciones de Dani Alves en prisión y las dieron a conocer. Y es que, a pesar de todo el futbolista brasileño confía en que saldrá de esa difícil situación.

De acuerdo con La Vanguardia, Dani Alves les habría lanzado un claro mensaje a sus compañeros en prisión asegurando que no le tiene miedo a nada, pues a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar situaciones difíciles.

“Me fui a casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, dijo Dani a sus compañeros reos.

Por otro lado, Dani Alves no quiere un trato preferencial solo por su profesión, pues en prisión es uno más: “El futbolista se ha quedado afuera, y el Dani que está aquí es uno más”.

Dani Alves ya jugó su primer partido en prisión

Por otro lado, La Vanguardia detalló que el personal de la prisión se hicieron expectadores del partido que jugaba Dani Alves.

“Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”.

Cabe recordar, que el brasileño fue acusado de abuso sexual y se encuentra detenido en Barcelona.

Dani Alves y la situación legal que enfrenta

Dani Alves enfrenta una situación complicada, pues luego e que fue acusado de abuso sexual, Club Pumas decidió desnvincularlo del equipo.

El futbolista fue acusado por el abuso contra una mujer, la madrugada del 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Por otro lado, su situación se complicó cuando en sus declaraciones dio 3 versiones diferentes de los hechos, es por eso que ahora está en prisión preventiva a espera e lo que suceda en el juicio.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok