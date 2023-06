Dani Alves ya se pronunció luego de estar 6 meses en prisión, concedió su primera entrevista para La Vanguardia en donde dio su versión de los hechos sobre las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.

Dani Alves, detalló que los relatos de la joven que lo acusa han causado terror en la opinión pública pero su versión de los hechos es muy diferente.

Y es que, el brasileño mencionó que perdona a la mujer que lo acusó, pero su conciencia está tranquila de saber que no hizo nada malo.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila y si duerme bien por las noches... Pero yo la perdono, nunca he hecho daño voluntariamente a nadie... Y aquella noche a ella tampoco”, aseguró.

Además, mencionó que probablemente la mujer se sintió culpable y por eso lo acusó pero ahora no sabe qué hacer con todo el problema legal que se le vino encima.

“Se me ocurre que hay alguien que la aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, dio un paso adelante y no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido a mí”, agregó.

Dani Alves (Marcio Machado / Marcio Machado)

Dani Alves se disculpa con Joana Sanz

Por otro lado, Dani Alves volvió a pedirle disculpas a Joana Sanz por serle infiel, pues argumenta que las relaciones sexuales que mantuvo con la mujer que lo acusa sí fueron con consentimiento.

“Es a mi mujer. A la única persona que le tengo que pedir perdón es a Joana Sanz”, mencionó el brasileño quien espera una sentencia hasta finales de 2023.

Dani Alves relata lo que sucedió en la noche de la presunta agresión

Por otro lado, Dani Alves relató que su hubiera sido culpable de algo, no se hubiera ido a casa, menos si la hubiera visto llorar en la discoteca tal y como lo contó ella .

“Si la hubiera visto llorar me hubiera parado allí para preguntar qué pasaba y si en ese momento algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa”.

Asimismo, si hubiera sabido que todo se iba a desencadenar en esa noche, hubiera ido a la comisaría a declarar: “Esa misma noche me habría presentado en una comisaría para aclarar lo que ha pasado”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok