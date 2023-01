Joana Sanz, esposa de Dani Alves envió un mensaje en redes sociales, a los medios de comunicación que han estado afuera de su casa para obtrener información del jugador.

Y es que, la modelo perdió a su madre hace una semana y Dani Alves estuvo acompañándola y por eso se ausentó de Club Pumas.

Sin embargo, ante la reciente detención del jugador, Joana Sanz aseguró que hay muchos medios afuera de su domicilio, es por eso que pidió empatía ante la difícil situación que atraviesa en estos momentos .

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, escribió.

Asimismo, dijo estar en una situación vulnerable al perder a dos personas importantes en su vida, por lo que pidió empatía.

“He perdido a los dos únicos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”.

Joana Sanz (Foto: Instagram)

Joana Sanz sale en defensa de Dani Alves

Después de que Dani Alves fuera llevado a prisión preventiva, su esposa, Joana Sanz salió en su defensa en el programa “Y Ahora Sonsoles”, asegurando que conoce bien a su esposa y dejó claro que es inocente.

“Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, dijo.

Dani Alves desvinculado de Club Pumas

Después de lo sucedido, Club Pumas decidió desvincular a Dani Alves del club, Leopoldo Silva fue el encargado de dar la noticia.

