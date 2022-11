Muy, pero muy a su estilo, Cuauhtémoc Blanco habló de los rivales de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022 a los que aseguró: “les pondría una chinga”.

Así es, el gobernador del Estado de Morelos e ídolo del futbol mexicano, dio su punto de vista sobre los partidos que la Selección Mexicana tendrá en la fase de Grupos de Qatar 2022 y sin pelos en la lengua dijo que no debería tener miedo el Tricolor a ninguno de sus rivales.

Cabe recordar que la Selección Mexicana se medirá a estos equipos en el Grupo C:

Selección de Polonia

Selección de Argentina

Selección de Arabia Saudita

Cuauhtémoc Blanco tira contra los rivales de la Selección Mexicana

En entrevista con TUDN, Cuauhtémoc Blanco lanzó dardos a los rivales de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

“Con Polonia y Arabia Saudita yo creo que van a sacar las dos victorias”, dijo el Gobernador.

Pero entonces vino el dardo: “¡No los vas a cargar, cabrón!, me encantaría estar ahí, te lo juro, para darles una pinche chinga, pero pues no puedo, ya me retiré”

E insistió y tocó el tema Robert Lewandowski, figura de la Selección de Polonia.

“Pero no los vas a cargar, qué, Lewandowski qué, sí, es un pinche jugadorazo chingón, nosotros también tenemos buenos jugadores, el problema es que cuando lleguen allá a Qatar que se pongan las pilas y que corran y luchen los 90 minutos”. añadió el ex goleador del Club América y el Tricolor.

Además, aseguró que a la albiceleste se le puede sacar un buen resultado: “Y a Argentina, están muy fuertes los cabrones pero hemos estado a punto de ganarles”.

Cuauhtémoc Blanco (Margarito Pérez / Margarito Pérez)

Cuauhtémoc Blanco hace menos a Chicharito Hernández y apunta que Carlos Vela sí marca diferencia

Ante los cuestionamientos sobre la ausencia de Carlos Vela y Chicharito Hernández, Cuauhtémoc Blanco tampoco tuvo problemas en dar su postura al respecto.

“Yo sí llevaría a Carlos Vela, ese cabrón sí puede hacer la diferencia. El Chícharo no, pero esta cabrón si lo puede hacer. El Chícharo lo metes de centro delantero y por ahí te hace una y la mete, pero este cabrón cambia mucho el esquema y tiene gran talento, que puede cambiar un partido”, añadió el político.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok