Carlos Vela se dijo feliz por ganar un título con su equipo, incluso mencionó que se siente tranquilo después del resultado obtenido.

Y es que, Carlos Vela confesó que desde que llegó al equipo tenía el objetivo de ganar títulos y finalmente lo logró.

“Cuando firmé (con LAFC) les dije: ‘Voy a dar todo por este club para que se dé a conocer y luego para crear una cultura positiva y ganadora. Y hoy llega el premio” , dijo.

Incluso, el mexicano mencionó que tiene el cuerpo y alma en paz pues por fin ganó el título de la MLS con su equipo. Además dio un buen partido y dio la asistencia del último gol.

“Obviamente quiero más. Quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, de poder ganar más títulos pero ya con la conciencia más tranquila y el cuerpo en paz porque ya les di el primero”, aseguró.

Carlos Vela habla de su retiro

Carlos Vela tocó el tema de su retiro y por lo visto, no piensa retirarse ni irse a otro equipo, pues su intención en seguir ganando con el LAFC.

“Quiero seguir aquí. Disfrutar de la Concachampions y ganar. Cuando ganas un trofeo siempre quieres más”, dijo.

Carlos Vela en la Selección Mexicana

Cabe recordar, que Carlos Vela no ha jugado con la Selección Mexicana desde hace mucho tiempo.

Y es que, a pesar de que la Selección Mexicana ha vivido crisis por las bajas de jugadores, Carlos Vela negó un acercamiento de algún miembro del Tri.

“Tengo mucho respeto hacia el Tata y los directivos. No he tenido ningún problema como para decir algo malo. Les he deseado lo mejor… Yo me los he encontrado casualmente pero nunca ha llegado alguien (a buscarme)”, dijo.

