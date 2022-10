Los trabajos de reconstrucción en el Cruz Azul ya se realizan de cara al Apertura 2022, y lo primero que se hará, parece ser, será contratar a un volante que guíe al equipo.

El cierre de torneo que tuvo Cruz Azul bajo el mando de Raúl Gutiérrez fue catalogado como muy bueno, pero faltó algo más y eso fue alguien que revolucionara al equipo.

La apuesta parece ser el volante ofensivo Ramiro Carrera, de 29 años de edad quien juega en el Atlético Tucumán de la primera división de Argentina.

La carrera de Ramiro Carrera, probable nuevo refuerzo de Cruz Azul

Ramiro Carrera parece ser el elegido como el nuevo hombre que guiará los rumbos de Cruz Azul en el medio campo.

Los rumores hablan de que la directiva de la Máquina Cementera ha hecho una oferta por el futbolista de 29 años de edad.

Ramiro Carrera, nacido en La Plata, Argentina, inició su carrera en el futbol en el Arsenal en el 2013, para después pasar al Gimnasia La Plata, al Unión Española en Chile y desde el 2019 en el Atlético Tucumán.

En este último torneo en Argentina, jugó 24 partidos en los que hizo siete goles y dio cuatro asistencias. Su valor, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 1.7 millones de dólares (33.7 millones de pesos).

Raúl Gutiérrez (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Los cambios en Cruz Azul para el Clausura 2023

Mientras se habla de refuerzos, se cocinan cambios en Cruz Azul. Carlos López de Silanes, se dice, abandonará la dirección deportiva, aunque sigue realizando la planificación del equipo.

No se ha renovado a Ángel Romero. La directiva cementera le hizo una contraoferta económica al volante paraguayo y no ha respondido a ésta, por lo que se considera que no quiere seguir en el equipo.

También se planean las salidas de iconos del equipo como Julio César Domínguez y Rafael Baca, jugadores señalados por la afición como culpables por la mala racha en el inicio de torneo.

Cruz Azul volverá de vacaciones hasta mediados de noviembre.

