A Cruz Azul, los representantes del Cabecita Rodríguez lo quisieron chantajear para que el Club América le subieran el sueldo. O sea, ganar más dinero.

En declaraciones a ESPN, Jaime Ordiales, director general deportivo de Cruz Azul dio a conocer que los promotores de Jonathan Rodríguez, trataron de utilizarlo, hasta chantajearlo para aumentar los ingresos del jugador uruguayo.

El director general deportivo dio a conocer cuál fue la verdadera historia sobre el posible regreso del Cabecita a Cruz Azul.

“Cuando vimos que no jugaba en Arabia (el Al-Nassr) le llamé a su representante ( el ex futbolista Gerardo Rabajda ) para ver si podía regresar, y él me dijo que ‘ni le muevas, van a pagar mucho dinero de la MLS (el LAFC)’”, indicó el directivo.

Mas después comenzaron a llegar las traiciones: “El día de la presentación de las sedes, la gente del Club América nos dicen que ellos ya tienen cerrado al Cabecita, que ellos nos van a pagar lo que falta”.

Jaime Ordiales no se quedó con la duda, se volvió a comunicar con Rabajda quien indicó que ya se había separado de su socio (Eduardo Lasalvia) y él era quien se había encargado de hacer la transacción con el Club América.

Eso no quedó ahí, Ordiales indicó que Lasalvia lo llamó el sábado pasado “para ofrecer al jugador, cuando ya sabía que estaba con el Club América. Sólo me habló para ver si podía sacar más tajada, subir el sueldo . Obviamente lo rechacé”.

No había cláusula para regresar al Cabecita Rodróguez

Ordiales lamentó que la anterior directiva (encabezada por Álvaro Dávila), no puso en el contrato una cláusula “para tener mano, en caso de un posible regreso, de ofertar. No lo hicimos así y no pudimos tener la posibilidad de poner una oferta en la mesa”.

Ordiales le pega a Álvaro Dávila

Jaime Ordiales, director general deportivo de Cruz Azul, indicó que para este torneo se tratará de levantar al equipo, después de la mala administración que hizo Álvaro Dávila en el último año futbolístico.

Sin decir nombres, el actual mandamás en el equipo cementero, señaló: “Nunca entendí como un equipo campeón cambia a cinco jugadores de un torneo a otros y los cinco pilares de la media cancha: Luis Romo, Piojo (Roberto Alvarado), (Yoshimar) Yotún y Pol (Fernández) y el torneo entrante, el goleador (Cabecita Rodríguez)”.

Y todos tenían contratos.

