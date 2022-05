Juan Reynoso no seguirá como entrenador de Cruz Azul. Aún no es oficial, al menos por parte del equipo, pero es un hecho que el peruano no se quedará en el equipo.

De inmediato han comenzado a circular nombres de los posibles técnicos que lo podría reemplazar para el próximo torneo de la Liga MX, el Apertura 2022.

Cabe recordar que el principal candidato es Hugo Sánchez, quien tiene 10 años sin dirigir a un equipo profesional, pues el último que tomó fue el CF Pachuca en 2012.

Hugo Sánchez con los Pumas (David Leah / MEXSPORT)

Hugo Sánchez, el principal candidato para llegar a La Máquina

Hugo Sánchez es el gran favorito para tomar las riendas de Cruz Azul tras la salida de Juan Reynoso, pese a que tiene una década sin entrenar a algún equipo.

Y es que el Pentapichichi es el favorito de la actual directiva celeste, por lo que se especula que será el elegido para tomar el cargo.

Hugo Sánchez incluso estuvo amarrado como DT de La Máquina antes de que llegara Juan Reynoso, pero finalmente su llegada no se concretó por falta de un acuerdo económico.

Tuca Ferretti, la opción más que confiable para La Máquina

Hay otro gran entrenador que está disponible para trabajar de inmediato, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien viene de no renovar su contrato con el FC Juárez.

El Tuca Ferretti sería, quizá, la opción ideal para Cruz Azul, pues es un técnico histórico y uno de los más ganadores del futbol mexicano, que además no ha dejado de entrenar en más de 30 años.

El problema es que quizá el técnico brasileño no acepte trabajar en el cuadro de La Noria debido a los constantes problemas extra cancha que envuelven a la institución.

Tuca Ferretti (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Nicolás Larcamón podría ser opción para Cruz Azul

Otra opción para Cruz Azul es que decidan ir por Nicolás Larcamón, entrenador argentino que ha hecho maravillas con el Club Puebla.

Larcamón llegó al Club Puebla precisamente para reemplazar a Juan Reynoso, quien dejó a La Franja para llegar a La Máquina, y ha hecho un gran trabajo.

En tres torneos, en todos ha calificado a Liguilla siendo protagonista, razón por la que ha sonado para otros grandes equipos como América y Rayados.

La mala noticia para Cruz Azul es que tendrían que desembolsar una importante cantidad de dinero, pues Larcamón aún tiene contrato con el Puebla.

Se antoja difícil que Cruz Azul gaste en liberar al argentino, tomando en cuenta que también tendrán que pagar el resto del contrato a Juan Reynoso.

La directiva de Cruz Azul también estudiaría la posibilidad de traer a un entrenador sudamericano, corriendo el riesgo de que no funcione en el futbol mexicano.

