Llegó el quinto refuerzo de Cruz Azul para este torneo Apertura 2022. Michael Estrada ya arribó a la Ciudad de México para reportar con La Máquina Celeste.

El atacante ecuatoriano regresa a México, después de un semestre en la Major League Soccer (MLS) con el DC United, donde no tenía la participación deseada.

Estrada, quien busca llegar en buen nivel al Mundial Qatar 2022, vivirá su segunda etapa en la Liga MX; desde 2020 jugó con los Diablos Rojos del Toluca, los actuales dueños de su carta.

Con el equipo escarlata consiguió 12 anotaciones en más de 50 partidos ; su nivel estuvo lleno de altibajos.

Michael Estrada (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Michael Estrada ilusiona a los fans de Cruz Azul

Michael Estrada el refuerzo de Cruz Azul para el actual certamen, lanzó en su llegada a la Ciudad de México un mensaje que ilusiona a los seguidores de La Máquina.

“Vengo con muchas ilusiones y más por la oportunidad que se me da, espero llegar y marca muchos goles, el centro delantero tiene que ser así y más en un club como Cruz Azul”, declaró en el AICM.

Asimismo, considera que no ve complicaciones para el tema de la adaptación, ya que conoce el futbol mexicano por su paso en el Deportivo Toluca.

“Es una liga que conozco mucho, creo que no habrá muchas complicaciones y no creo me cueste adaptarme a la competencia, ahora tenemos que esperar una o dos semana para conocer el estilo de juego”, aseveró el atacante ecuatoriano.

Michael Estrada ya está en México 🇲🇽 para reforzar al Cruz Azul 🚂 https://t.co/ifGTJayj98 pic.twitter.com/BlXJ5S5Ozc — SDP Deportes (@sdpdeporte) August 13, 2022

Los refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2022

El Cruz Azul quiere recobrar protagonismo para el actual certamen Apertura 2022 y no ha cesado en las contrataciones de nuevos refuerzos.

Por ahora, ya suma cinco refuerzos para el torneo en curso:

Ramiro Funes Mori

Gonzalo Carneiro

Carlos Rotondi

Alonso Escoboza

Michael Estrada

