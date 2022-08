Cruz Azul fue humillado por el Club Santos Laguna, que lo goleó 4-0 en el estadio Corona , evidenciando los errores que ha tenido el técnico Diego Aguirre en su gestión.

El equipo de Cruz Azul vive una crisis de juego y resultados, ya que no ha podido afianzarse como uno de los equipos que puedan pelear el título.

El técnico uruguayo Diego Aguirre ya lleva poco más de dos meses en la institución cementera y la realidad es que no se ha visto su mano, y hasta puede decirse que hay un retroceso en comparación a la gestión de Juan Reynoso.

Estos son los pecados del técnico de Cruz Azul, que tiene al equipo sin rumbo.

¿Dónde está Jesús Corona?

Cruz Azul vive momentos aciagos y Diego Aguirre ha cometido sendos errores en lo que va de su administración.

¿Dónde está José de Jesús Corona? El veterano portero se lesionó el torneo pasado y eso le dio paso a Sebastián Jurado para tomar la titularidad.

Chuy Corona ya está listo, o por lo menos eso se piensa ya que ha salido de suplente en todos los juegos que van del torneo.

Sebastián Jurado ha tenido buenas actuaciones, aunque también ha cometido sendos errores que le han costado puntos al equipo.

Se dice que Jesús Corona está lesionado y por eso no es considerado, entonces, ¿por qué está en la banca? ¿La directiva le ha ordenado que no lo utilice?

José de Jesús Corona (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

No pesan los extranjeros

La caravana extranjera de Cruz Azul simplemente no ha funcionado . En defensa, ni Juan Escobar y mucho menos Luis Abram han sido garantía. En medio campo Ángel Romero se nota que no está gusto en el equipo y adelante, Carlos Rotondi no ha justificado su contratación.

Ni hablar de Iván Morales y Christian Tabó.

El técnico Diego Aguirre no ha alcanzado a administrar sus recursos, exigir de buena forma a su plantel, sobre todo los que vienen de fuera, que se supone deben de ser la diferencia.

Ángel Romero (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Permitió la salida de Santiago Giménez

Para el futbol mexicano es muy bueno que Santiago Giménez se haya ido al extranjero, a jugar en el Feyenoord Rotterdam, pero para Cruz Azul fue un gran golpe el quedarse sin su referente en el ataque.

El pecado de Diego Aguirre ha sido simple, permitir la salida del atacante sin tener quién lo reemplace fue un error, su falta de carácter con la directiva, es evidente.

¿Quién manda en Cruz Azul?

Jaime Ordiales dejó a Cruz Azul sin director deportivo. El directivo se fue a la Federación Mexicana de Futbol, a cubrir la dirección general deportiva de los equipos masculinos.

Entonces, ¿quién manda en Cruz Azul a la salida de Jaime Ordiales? ¿Quién le exige a Diego Aguirre? Se habla que Carlos López será el nuevo director deportivo del equipo , pero cómo alguien que fue su auxiliar, ahiora puede ser su jefe.

