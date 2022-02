El Cruz Azul tuvo un excepcional segundo tiempo en la goleada (1-4) sobre el Deportivo Toluca en el Estadio Nemesio Díez y Juan Reynoso tomó el triunfo con serenidad.

El técnico del Cruz Azul, Juan Reynoso, comentó que no se queda únicamente con el segundo tiempo, sino con los 90 minutos. Lo explicó:

“Fue una satisfacción plena. No me quedaría con el segundo tiempo nada más, si no haces la primera parte así no se da lo siguiente... Una cosa lleva a la otra. Todos dieron en lo individual y potenció lo colectivo”, dijo.

Juan Reynoso (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

El duro golpe que significó la derrota ante el Club Necaxa , la semana anterior, despertó a La Máquina para que no cometieran los mismos errores esta noche.

“Lo de Necaxa nos pegó fuerte, se hizo crítica y trabajamos para revertir la situación con la humildad de siempre. Nosotros entrenamos jugando y cada vez nos vamos viendo mejor”, declaró el estratega.

Juan Reynoso habló sobre la situación de Santiago Giménez en Cruz Azul

Con dos goles ante el Club Deportivo Toluca , parece ser el despertar de Santiago Giménez en el Cruz Azul; sin embargo Juan Reynoso explica la situación del atacante mexicano.

“Le pegó mucho el Covid, tuvo varios días sin entrenar y tomó un proceso. Somos seres humanos, no robots, pero no es sólo individualizar a Santi, somos todos y su calidad nos dio frutos esta vez”, explicó Reynoso.

“El tope de Cruz Azul, hasta la Liguilla”

El Cruz Azul mostró un nivel óptimo ante Toluca, pero Juan Reynoso considera que eso no sentencia nada en el futbol mexicano, por lo que espera que su nivel siga ascendiendo.

“Clasificando a la Liguilla en el primer partido es donde me gustaría estar a tope. Me ilusiona tenerlos juntos a todos los refuerzos (...) lo de hoy no nos dará seguridad de jugar bien el sábado”, declaró Reynoso.