Cruz Azul venció al Club León la noche de este sábado 15 de septiembre, sin embargo, las cosas se pusieron tensas entre Jesús Corona e Iván Morales tras el pitazo final del encuentro.

Jesús Corona e Iván Morales se hicieron de palabras una vez que concluyo el partido y que los jugadores de Cruz Azul se dirigían a los vestidores.

La airada discusión quedó registrada por las cámaras en el Estadio Azteca, por lo que circula un video a través de redes sociales donde se puede ver los sucesos entre el guardameta celeste y el atacante chileno.

Los compañeros de equipo de ambos elementos de la escuadra dirigida por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, tuvieron que intervenir para evitar que Morales y Corona hicieran más grande el problema.

Se desconoce cuál fue el verdadero motivo del disgusto entre Jesús Corona e Iván Morales, aunque el arquero de 41 años de edad aclaró la situación a la salida del Estadio Azteca.

YA CONSEGUÍ EL VIDEO, BANDAAA

Y que se vaya a la verga el gordo mantecoso ese pic.twitter.com/bmY9IFS72h — ᴾᴬᵀᴵᵀᴬˢ ᴵᴵ (@xPatitas_x2) September 16, 2022

Jesús Corona habla sobre su discusión con Iván Morales tras final del partido entre Cruz Azul y el Club León

Luego de que los ánimos de pusieran al rojo vivo entre Jesús Corona e Iván Morales, el portero de Cruz Azul habló con los medios para aclarar la situación por la que atravesó con su compañero de equipo.

“No hubo nada, simplemente por ahí la euforia del final del encuentro, de lo que sucedió ahí, simplemente de la intensidad de cómo se juega, pero no hay nada, se habló, fue un malentendido y simplemente se arregló la situación, no hay nada más que decir” señaló.

La Máquina se ubica en el puesto número 10 de la tabla general del Apertura 2022 con 18 puntos, visitará el Estadio Olímpico para verse las caras ante el Club Pumas en la fecha 15 del certamen.

Corona aclaró el problema que tuvo al final del partido con Iván Morales, “fue un momento de calentura”. pic.twitter.com/mT1EAlRFOU — El CHEMIN (@ElChemin1) September 16, 2022

Cruz Azul vs Club Pumas: Datos del partido

Jornada 15 del Apertura 2022

Cruz Azul vs Club Pumas

Domingo 18 de septiembre a las 17:00 hrs.

Estadio Olímpico Universitario

