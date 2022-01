Cruz Azul hizo oficial la llegada de Charly Rodríguez, quien llega proveniente del CF Monterrey como un flamante refuerzo para La Máquina de cara al torneo Clausura 2022.

Fue a través de redes sociales, concretamente de TikTok, donde el cuadro cementero anunció la llegada del mediocampista mexicano, a quien le dieron una calurosa bienvenida.

“Mexicano. Mediocampista. Crack. ¡Señoras y señores! ¡Charly Rodríguez es de La Máquina!”, escribió el equipo, que acompañó con un video con sus mejores momentos.

Charly Rodríguez llega a Cruz Azul en una operación de intercambio, pues llega en el lugar de Luis Romo, quien ya fue anunciado como refuerzo de los Rayados.

El mediocampista mexicano se une a los otros refuerzos de La Máquina para el Clausura 2022, en el que también destacan Uriel Antuna, Alejandro Mayorga y Erik Lira .

Carlos Rodríguez escribió sus primeras palabras como jugador de Cruz Azul. Lo hizo a través de sus redes sociales, en donde se dijo contento y emocionado por esta nueva etapa.

El mediocampista mexicano de 25 años aseguró que se siente muy “Orgulloso e ilusionado de llegar a esta gran institución”, señaló.

Por otra parte, en otro comunicado, Charly Rodríguez escribió un largo y emotivo mensaje con el que se despidió de los Rayados de Monterrey, el equipo que lo vio crecer.

“Hoy toca despedirme del club que he amado desde que era niño; del club y la ciudad que me han dado todo. A veces hay que tomar decisiones difíciles y créanme que salir de Rayados es la decisión más difícil que he afrontado en mi carrera”.

