Cruz Azul contaría con Carlos Rotondi para el Apertura 2022, el futbolista argentino llegará este fin de semana.

Carlos Rotondi esta próximo a reportar con Cruz Azul para dar inicio a los preparativos para el Apertura 2022, el atacante de 25 años de edad arribará a la Ciudad de México este fin de semana.

A través de redes sociales, Rotondi dedicó unas palabras de despedida para su ex equipo, el Club Defensa y Justicia en donde militó durante un año en la Primera División de Argentina.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Defensa, en el club me sentí en familia, es un momento de mucha nostalgia, no es fácil despedirse de un lugar que me brindó tanto cariño” declaró.

Carlos Rotondi es uno de los primeros refuerzos confirmados para La Máquina Celeste a unos cuantos días para que empiece el nuevo torneo de la Liga MX.

RODO ROTONDI SE DESPIDIÓ DE LA FAMILIA DEFENSISTA



🔰 Quien fuera el motor del equipo, @rodorotondi brindó en nuestros micrófonos sus palabras de despedida para los hinchas que siempre lo alentaron.

.

.#DefensayJusticia #DyJ #ElOrgulloDeSerDefensa #vamosdefensa pic.twitter.com/ikhp0Kbe6Q — SOLO DEFENSA (@solodefensaok) June 24, 2022

Cruz Azul: ¿Dónde jugaría Carlos Rotondi dentro del esquema de Diego Aguirre?

Diego Aguirre, entrenador de Cruz Azul para el Apertura 2022, estaría utilizando a Carlos Rotondi como una alternativa al ataque por la banda de la izquierda .

Rotondi se ha desempeñado en varias posiciones durante su carrera, sin embargo, donde ha destacado en mayor medida ha sido jugando como extremo por izquierda o como centro delantero .

La Máquina Celeste sufrió el semestre pasado para generar jugadas de peligro por el carril que estará ocupando el futbolista argentino de 25 años.

Además, Cruz Azul tiene la misión de recuperar el momento por el que atravesó hace un par de torneos, en donde culminó con la larga espera para alzar el campeonato de la Liga MX.

Cruz Azul (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul: ¿Cuándo debutaría Carlos Rotondi?

Jornada 1 Apertura 2022 | Club Tigres vs Cruz Azul | Sábado 2 de julio a las 19:05 hrs. | Estadio Universitario de la UANL

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok