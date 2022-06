La inminente llegada de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez al Club América ha desatado el enojo en los aficionados de Cruz Azul, quienes cuestionan a su directiva de no traerlo de regreso.

Jaime Ordiales, director deportivo del Cruz Azul, asegura que sí buscaron al Cabecita Rodríguez, pero dice que fueron engañados por su representante.

“Hace alrededor de un mes busqué a Gerardo Rabajda, que era con quien siempre traté lo referente al ‘Cabecita’ y él fue muy tajante”, señaló Ordiales en entrevista para Imagen TV.

“Me dijo que ‘Cabecita’, si saldría de Arabia, saldría vendido prácticamente en lo que costó más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces lo que ganaba aquí” , agregó el directivo celeste.

Ordiales señaló que el representante del Cabecita le dijo que el atacante uruguayo se perfilaba como nuevo elemento del LAFC de la MLS.

“Él me dijo que iba para la MLS, particularmente a LAFC, entonces no iba a hacer posibilidades porque ya lo habían manejado. Eso yo me enteré y no había un solo cambio”, dijo en la entrevista.

Jaime Ordiales (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

En Cruz Azul sorprendió la llegada de Jonathan Rodríguez al Club América

Por lo antes mencionado y su posible fichaje con el LAFC de la MLS, el inminente arribo del Cabecita Rodríguez al Club América sorprendió en Cruz Azul.

“Me sorprendió lo del América, estoy hablando tal cual se dio, transparente. Si bien es un jugador referente, no estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aún cuando nos debieran dinero”, aseveró Ordiales.

“Es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar todo el equipo en cuatro o cinco posiciones”, explicó el mandamás de Cruz Azul.

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Federico Viñas y Chofís López, no interesan en Cruz Azul

Jaime Ordiales aseguró que en Cruz Azul siguen en busca de refuerzos, principalmente un centro delantero y un lateral; sin embargo, hay muchas especulaciones en torno a La Máquina.

Los nombres de Federico Viñas (América) y ‘Chofís’ López (San José Earthquakes) , son especulaciones y no son opción para Cruz Azul, aseguró Jaime Ordiales.

