El experimentado lateral mexicano, Adrián Aldrete, se convirtió en nuevo jugador del Club Pumas, el nuevo equipo de su carrera luego de salir de Cruz Azul.

Adrián Aldrete habló para el diario ESTO, en donde hizo una declaración que podría ser considerada como un ‘dardo’ para Cruz Azul, el equipo que defendió por muchos años.

El lateral destacó que en el Club Pumas, en el que lleva sólo unos días, “hay más intensidad” de lo que estaba acostumbrado en el equipo de La Noria.

“Hay una intensidad muy grande, me atrevería a decir que más de lo que estaba acostumbrado en Cruz Azul, tal vez porque es un equipo muy joven o que es parte de su juego, y me gusta porque tarde o temprano el futbol en estos tiempos te lo demanda. Me gusta estar en un equipo que sea dinámico”

Adrián Aldrete