La quinta Eurocopa donde participa Cristiano Ronaldo ha llegado, suceso que ningún otro jugador había logrado, sumando un nuevo récord a su historial.

Sin embargo, para él este nuevo récord no es lo importante, sino mantenerse como los campeones de la Eurocopa y es por eso que ahora se enfoca únicamente en su Selección.

Luego de que durante conferencia de prensa previo al partido que la Selección de fútbol de Portugal tendrá contra la Selección de Hungría, Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro y la Juve.

“Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 16 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy de la Juve, eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa”

Cristiano Ronaldo