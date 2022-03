Aficionadas piden a Cristiano Ronaldo que les done su esperma; una imagen se hizo viral en redes sociales de las asistentes en el estadio haciéndole la petición.

En el partido de la Selección de futbol de Portugal, un par de aficionadas sostenía un cartel que decía: “Cristiano dónanos tus espermas”.

Dicha imagen se hizo viral y causó gracia en los fanáticos, pues sin duda Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más aclamados del mundo.

Cabe recordar, que Cristiano Ronaldo obtuvo su pase a la Copa Mundial de Futbol de Qatar, gracias a un doblete de Bruno Fernandes contra Macedonia del Norte.

pic.twitter.com/VjkJajRbxJ — Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) March 30, 2022

Cristiano Ronaldo rumbo a Qatar 2022

Cristiano Ronaldo vivirá una experiencia más en la justa mundialista luego de vivir momentos de tensión en el repechaje.

Asimismo, a pocos días del sorteo, la Selección de futbol de Portugal irá en el bombo 1 junto con las siguientes selecciones:

Qatar

Bélgica

Brasil

Francia

Argentina

Inglaterra

España

Portugal

Cristiano Ronaldo ha puesto en duda lo que sucederá después de Qatar, pues él mismo mencionó que él será el único que definirá su futuro.

“¿Si me voy a retirar de la selección luego del Mundial? Quien manda soy yo, punto final. Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, dijo.

Cristiano Ronaldo (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Cristiano Ronaldo no ha tenido la mejor temporada con el Manchester United y su frustración es notoria.

Aunque, el jugador podría tomar la decisión de abandonar el cuadro inglés al finalizar la temporada pues no se han obtenido los resultados que se esperaban.

Pese a todo, Cristiano Ronaldo ha roto muchos récords y presume un total de 34 títulos en su carrera que ha conseguido en los diferentes equipos europeos en los que ha militado.