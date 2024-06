En las últimas horas ha circulado la información de que un jugador del West Ham, equipo en el que milita Edson Álvarez, podría ser expulsado de por vida de la liga inglesa si es encontrado culpable de haber estado involucrado en apuestas deportivas.

El compañero de Edson Álvarez, quien también estará presente en la Copa América 2024, enfrenta graves acusaciones que pondrían en riesgo su carrera como futbolista profesional en el futbol inglés, ya que era uno de los jugadores que sonaba para reforzar al Manchester City.

El jugador brasileño que está en vuelto en toda esta polémica es Lucas Paquetá, quién llegó al West Ham United en agosto del 2022 y que ahora es acusado por la Asociación Inglesa de Futbol por presuntas infracciones al reglamento.

¿De que se le acusa a Lucas Paquetá, compañero de Edson Álvarez?

De acuerdo con un comunicado compartido por la Asociación Inglesa de Futbol en su página oficial, el jugador del West Ham y compañero de Edson Álvarez, Lucas Paquetá es acusado “de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

“Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas” agregó en el mismo comunicado la FA sobre el caso de Lucas Paquetá.

Según información proporcionada por el periódico The Sun, por lo menos unas 70 personas apostaron de 160 a 9,144 pesos mexicanos a que Lucas Paquetá sería amonestado con una tarjeta amarilla en los partidos anteriormente mencionados, lo que generó ganancias de más de 2 mil millones de pesos.

La empresa Betway fue la que encendió las alarmas al percatarse de esta situación y además se agregó que las apuestas se habrían producido frente a la costa de Río de Janeiro en Brasil.

¿Qué ha dicho Lucas Paquetá sobre las acusaciones en su contra?

En un post publicado en sus redes sociales, el futbolista del West Ham Lucas Paquetá dio su postura respecto a las acusaciones de la Asociación Inglesa de Futbol en su contra.

“Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, escribió en Lucas Paquetá en las primeras líneas de su comunicado.

Además, el brasileño agregó: “Niego completamente las acusaciones y lucharé con todas mis fuerzas para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.