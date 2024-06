El presidente del Pachuca reveló la razón por la que Kevin Álvarez no fue a Europa y terminó en América con un bajo rendimiento.

Kevin Álvarez vivía su mejor momento futbolístico cuando estaba en Pachuca, por eso se esperaba que diera el brinco a Europa.

Sin embargo fue vendido al América por una buena cantidad de dinero, y lo peor es que, hasta la fecha, no ha cumplido con lo esperado.

Es decir, Kevin Álvarez no ha desquitado los 10 millones de euros (según Transfermarkt) que costó con las Águilas. Ha estado más en la banca y lesionado, que en la cancha.

Además parece que su futuro está fuera de Coapa, ya que se dice que André Jardine no cuenta con Álvarez.

Presidente del Pachuca revela que Kevin Álvarez no fue a Europa porque nadie lo quiso

Con lo visto, es normal que el Presidente del Pachuca aceptara con gusto los 10 millones de euros que les dio el América por Kevin Álvarez, o ¿no les interesa el dinero y prefieren su crecimiento deportivo?

Es que eso fue lo que dijo Armando Martínez, presidente del Pachuca, sobre Kevin Álvarez en una entrevista que tuvo con David Faitelson.

Faitelson: ¿Por qué no vendiste a Kevin Álvarez a Europa en lugar de vendérselo al América?

Armando Martínez: Porque nosotros buscamos colocar a Kevin Álvarez en Europa. Estuvimos un año y medio intentando, y él lo sabía. Es más yo te puedo decir una cosa: nosotros estamos dispuestos a sacrificar, siempre un 30 o 35% del valor del jugador que pueda tener en México con tal de que se vaya a Europa. Si aquí nos dan 10 millones y en Europa me dan 7, yo se los vendo. Así te digo, es nuestra filosofía así lo hicimos con el Guti y Chucky, nos hemos sacrificado.

Bueno, aquí podemos ver varias cosas. Una que, al parecer, nadie quiso a Kevin Álvarez. La otra es que el presidente de los Tuzos se contradice por lo que sucedió con Luis Chávez

Presidente de Pachuca no le facilitó ir a Europa a Luis Chávez, ¿le pasó lo mismo a Kevin Álvarez?

Según el presidente del Pachuca, les facilita a sus jugadores que vayan a Europa, solo que con Kevin Álvarez no se pudo.

Pero había uno que interesaba al Feyenoord, sin embargo Pachuca no lo dejó ir y tuvo que buscar otro camino en Europa.

Se trata de Luis Chávez. Este mediocampista tuvo que poner de su dinero para poder hacer el salto al viejo continente, ya que firmó una cláusula en la que tenía que pagar una multa en caso de querer salir de los Tuzos.

No se sabe la cifra exacta, pero estaría entre los 5 y 6 millones (no se conoce la moneda). Solo pagando, fue que la directiva del Pachuca dejó ir a Luis Chávez al Dinamo Moscú.

“Ellos ya sabían lo que yo quería. Te ven (no ellos, en sí todo el futbol) como un negocio y, al final de cuentas, me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club, de Pachuca, y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”, comentó Luis Chávez