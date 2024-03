Chicharito Hernández sigue generando más polémica que goles, pues ahora hizo una publicación que parece respuesta a quienes lo criticaron por irse de vacaciones a la playa.

Después de seguir sin rendir en el Club Chivas, al que regresó como la supuesta solución a todos los problemas del equipo, Chicharito decidió irse unos días a la playa a “descansar”.

Fue por ello que todos los fans, incluyendo muchos de Chivas, lo reventaron en redes, pues argumentaron: “A eso vino, a descansar y a cobrar”.

Pues ahora parece que Chicharito no se quedó de brazos cruzados y respondió a aquellos que lo critican y lo hizo muy a su estilo, o mejor dicho, el de su mentor Diego Dreyfus.

¿Cómo respondió Chicharito Hernández a las críticas por irse a la playa?

Todo parece indicar que Chicharito Hernández se fue a la playa a “descansar” desde el domingo, un día después del partido Chivas vs América, en el que jugó 70 minutos.

Las críticas no tardaron en llegar, pues los fans consideran que no tiene nada que hacer “descansando”, sobre todo cuando no ha hecho nada desde que regresó a Chivas.

Pues Chicharito ya les respondió en su cuenta de Instagram con una publicación y un mensaje que tiene un claro destinatario, sus haters.

“Que todo lo que veas en mi y me deseas se te multiplique! Te amo”, fue lo que escribió CH14 junto a una foto de él en su jet privado antes de emprender un nuevo viaje.

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández y sus tristes números con Chivas

El regreso de Chicharito Hernández a Chivas no ha sido para nada lo que se esperaba, pues sus números, hasta el momento, son bastante malos.

Chicharito Hernández apenas ha disputado poco más de 182 minutos repartidos en cuatro partidos ; es decir, ha jugado lo equivalente a dos encuentros completos.

Ha sido titular en par de ocasiones, ambas veces en la Liga MX, mientras que también ha visto minutos en la Concachampions 2024; en ningún torneo ha registrado gol ni asistencia aún.

Chicharito Hernández tiene que regresar a Guadalajara para reportar con Chivas, entrenar un par de días y después viajar a Estados Unidos para un duelo amistoso frente al Atlas FC.