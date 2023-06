La fama del cantante Peso Pluma no impresiona a todos, al menos no al comentarista deportivo Juanma Rodríguez, quien dijo que la colaboración del cantante con Bizarrap es mediocre.

El comentarista del Chiringuito TV reventó al cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien hizo una colaboración con Bizarrap, en un video que circula en las redes sociales.

“Es como muy repetitivo todo el rato”, sentencia el comentarista español Juanma Rodríguez.

🎼 Lo necesitabas: @juanma_rguez REACCIONA a la BZRP SESSION de Peso Pluma. pic.twitter.com/l0r2zzW5Il — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2023

Comentarista revienta colaboración de Peso Pluma y Bizarrap

Mientras escucha la colaboración de Peso Pluma con Bizarrap, el comentarista va haciendo apuntes sobre la música y letra que interpreta el mexicano.

“Este señor bajito interpreto que es Peso Pluma, claro, si no sería Peso Pesado”, agrega de manera irónica el comentarista.

El comentarista no se detiene en su crítica al cantante Peso Pluma: “¿Y éste es famoso? Por lo que veo es que es casi siempre lo mismo, todo el rato”, describe un poco fastidiado.

Y cuando le pregunta una calificación del 1 al 10 sobre la colaboración de Peso Pluma con Bizarrap, es contundente.

“No podría hacer una análisis demasiado profundo de esto, no es mi tipo de música, jamás en mi vida escucharía esto, no me gusta”, dice el comentarista Juanma Rodríguez en un intento de acabar con la cápsula.

De mediocre no baja comentarista la colaboración de Peso Pluma y Bizarrap

Una última escena en la colaboración de Peso Pluma y Bizarrap hace reaccionar de nuevo al comentarista.

“Al final están contentos con el resultado, y me parece bastante mejorable, esto es bastante mediocre”, dice asombrado el comentarista español.

Así que cuando le dan a elegir entre la colaboración de Bizarrap y otra que había visto antes, es implacable. “Si tengo que elegir entre esta y la anterior, casi me quedo con la primera, eh”.

Este miércoles, Bizarrap y Peso Pluma estrenaron Music Sessions 55, la cual no le agradó mucho al comentarista Juanma Rodríguez.

Luego de que Bizarrap se volvió un éxito mundial al lado de la cantante Shakira, el DJ argentino sorprendió con un corrido tumbado al lado de Peso Pluma.

La letra del corrido tumbado en el que colaboran Peso Pluma y Bizarrap habla sobre el abandono de un amor y el intento de su olvido.

