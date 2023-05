La alineación indebida no es algo nuevo para Club Tigres, pues una vez fue sancionado por haber faltado a una norma.

Y es que, cuando Miguel Herrera estaba al mando de Club Tigres, el equipo incurrió en una alineación indebida en el Clausura 2022.

Todo ocurrió en la semifinal contra Atlas FC, cuando el técnico ingresó a 9 jugadores extranjeros a la cancha sin darse cuenta. El cuadro felino ya perdía contra los rojinegros pero dicho error les costó aún más.

Miguel Herrera sacó a Hugo Ayala e ingresó del francés Florian Thauvin, sin tomar en cuenta que ya estaba al límite, pues tenía a 8 extranjeros en la cancha.

De manera que todos los extranjeros que estaban en la cancha eran:

Nahuel Guzmán

Igor Lichnosvky

Luis Quiñones

Guido Pizarro

Rafael Carioca

Yefferson Soteldo

Carlos González

Florian Thauvin

André-Pierre Gignac

De inmediato, se tomaron cartas en el asunto, pues los regios habían faltado al reglamento.

Tigres (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Miguel Herrera reconoció su error públicamente

Aunque Club Tigres perdió en la mesa contra Atlas FC, pues el marcador global quedó 5-4 a favor de los rojinegros, el cuadro felino tuvo que pagar una multa.

En ese sentido, Miguel Herrera aceptó su responsabilidad en lo ocurrido y culpó a la desconcentración de haber hecho mal el cambio.

“Desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía el cambio en la cabeza y Hugo (Ayala) dijo que ya no podía más, que le dolía la espalda de un golpe y no me di cuenta. Responsabilidad 100 por ciento mía”, dijo en conferencia de prensa.

¿Club Tigres incurrió en alineación indebida en la final?

Club Tigres fue acusado de alineación indebida por fans de Club Chivas, pues acusaban de tener más extranjeros que lo permitido en el reglamento en la cancha.

Pero no fue así, pues cambiaron a Rafael Carioca por Samir Souza, de modo que estaban jugando con 8 extranjeros, el hecho de que hayan jugado con solo 2 mexicanos, cuando el mínimo es 3 , se debió a la expulsión de Sebastián Córdova pero bajo ese esquema, no incurren en alineación indebida.

