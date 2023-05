Como era de esperarse, la final entre Club Chivas y Club Tigres estuvo enmarcada por polémica, debido a una posible alineación indebida de los felinos que incluso podría afectar su título.

Y es que, Club Tigres le remontó a Club Chivas en el Estadio Akron, pero la alineación de los regios causó revuelo, incluso los fans pedían que el partido se repitiera por una presunta alineación indebida.

La alineación indebida se da cuando se interfieren en alguna de las normas del reglamento de juego, entre las más comunes, están:

No tener los permisos que se requieren para participar

Que en el terreno de juego haya más jugadores extranjeros que los permitidos por la Liga MX.

Que algún jugador o miembro del equipo participe en el partido a pesar de estar sancionado.

Que en la cancha haya menos jugadores profesionales que los establecidos

Club Chivas vs. Club Tigres: ¿Cuál fue la polémica por alineación indebida?

Un fan lanzó una petición en change.org, para que le anularan el título a Club Tigres por alineación indebida contra Club Chivas.

Y es que, aseguró que Club Tigres había jugado con 9 jugadores extranjeros , aunque no es así, pues Robert Dante Siboldi realizó el cambio de la siguiente forma; salió Rafael Carioca y entró Samir Souza, por lo que la alineación se mantuvo de la misma forma, con 8 extranjeros.

No obstante, el reglamento indica que como mínimo debe haber 3 jugadores formados en México, cosa que no fue así, pues Sebastián Córdova fue expulsado y solo se quedaron 2, pero esto no atenta contra el reglamento, pues se especifica que si se trata de expulsión, entonces no hay problema.

“Si previo al a finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida, siempre y cuando no se excedan de los máximo 8 (ocho) Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego”, se lee.

¿Cuántos extranjeros puede haber en la Liga MX?

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, puede haber un máximo de 8 jugadores extranjeros en el campo de juego, mientras que un mínimo de 3 formados en México.

Sin embargo, una de las modificaciones que trajo la reestructuración del futbol mexicano, fue la reducción de jugadores extranjeros.

Y es que, a partir del próximo torneo, solo podrá haber un máximo de 7 jugadores extranjeros en el campo de juego.

