Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, tacha de chismosos a los comentaristas que aseguran que tiene problemas con Rafael Carioca.

En este torneo, Miguel Herrera ha indicado que entre su plan inicial para este torneo, no está como titular Rafael Carioca, quien había sido titular en la era de Ricardo Ferretti.

El Piojo Herrera indicó que la exclusión del volante brasileño, no tiene nada que ver con cuestiones personales, sino que es cuestión táctica.

“Estoy tratando de cambiarle una forma de jugar que fue muy exitosa durante mucho tiempo, y que dio muchos logros”, señaló en conferencia de prensa.

Rafael Carioca (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Miguel Herrera llama chismosa a la prensa

Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, llamó chismosos a los periodistas que mencionaron que el no alinear a Rafael Carioca se debe a que tiene diferencias con el brasileño.

“No caigan en el chisme que está haciendo un comentarista, es solo eso, un chisme ”, dijo en tono molesto el entrenador.

Y continuó: “Ahora tratamos de hacer otro futbol, con otras ideas y Rafa puede aparecer, pero ahora pienso en hacer otras cuestiones, así que no inventen, no hay nada”.

“Tengo buena relación, es verdad que con unos puedes llevarte mejor que con otros, pero este es un grupo extraordinario, siempre el he dicho, estoy en un gran grupo de seres humanos”, agregó.

No oculta que el jugador brasileño pueda estar a disgusto por no ser titular: “Eso está bien, pues está acostumbrado a ganar, a jugar y veremos cómo se evoluciona. Sólo pido que no sean chismosos”.

Miguel Herrera (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Seguirá Soteldo, por ahora

Otro con quien se dice Miguel Herrera lleva una mala relación, es con el venezolano Yeferson Soteldo, cuyas constantes indisciplinas han hecho que El Piojo ya no lo vea con tan buenos ojos.

Se ha hablado que el extremo se irá del equipo, que hay ofertas por él, pero hasta ahora no hay nada oficial: “Hasta que no me diga nada la directiva, seguirá manteniéndose en el equipo”.

Aclaró que si llega a existir una salida, “llegará alguien, no dejaremos vacía la plaza, pero seguimos pensando en él”.

Quien acaba de incorporarse al Club Tigres es el defensa Vladimir Loroña, procedente del Club Tijuana.

