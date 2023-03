La Liga MX es parte de una de las historias más insólitas del momento, misma que tiene como protagonista a un ex futbolista del Club Santos Laguna que fue campeón con el equipo.

Ribair Rodríguez, jugador nacido en Uruguay y que estuviese en la Liga MX por un par de años con el Club Santos Laguna, cumplió su sueño y se dedica a construir casas en sus tiempos libres.

Ribair Rodríguez habló para el programa Sport 80 Uruguay sobre cómo llevó una de sus más grandes pasiones a pesar de dedicarse a algo totalmente diferente como el futbol.

“Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. La construcción en seco me encantó, es por eso que decidí hacer un curso”, comentó el ex mediocampista lagunero ganador de la Copa MX en 2014.

Rodríguez hizo su curso en el Centro de Capacitación Técnica de Uruguay, y confesó que tras ponerle fin a su carrera en el balompié profesional, se dedicará de lleno a la construcción.

Ribair Rodríguez, ex futbolista del Club Santos Laguna. (Captura de Pantalla / Twitter)

Club Santos Laguna recibe la dura visita del Club Tijuana en la Jornada 11 del Clausura 2023

El Club Santos Laguna recibirá la visita del Club Tijuana para el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2023, encuentro durísimo que podría afectar las aspiraciones de la escuadra lagunera.

El conjunto dirigido por Eduardo Fentanes ha sufrido toda la temporada en el futbol mexicano para encontrar regularidad, pues solo registra una victoria en sus últimos cinco encuentros.

Por otro lado, el Club Tijuana parece ir mejorando de a poco tras la llegada de Miguel Herrera al banquillo, reflejándolo con una victoria y un empate en los últimos tres juegos.

El duelo se disputará el próximo domingo 12 de marzo a las 19:05 hrs. en la cancha del Estadio Corona, y podrá ser sintonizado a través de la señal de Vix+.

Club Santos Laguna. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Ribair Rodríguez: Estadísticas con el Club Santos Laguna

Partidos disputados: 31

Goles anotados: 2

Asistencias: 0

