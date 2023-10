Hace una semana, cuando el Club Pumas cayó ante el Club América, Antonio Mohamed se quejó del arbitraje, y dijo que este recibía “´órdenes”. Ahora que sucedió lo mismo contra el Cruz Azul, el técnico argentino ya no se queja y hasta se enoja por la pregunta que se le hizo al respecto.

El Club Pumas derrotó 1-4 al Cruz Azul en juego disputado en el estadio Azteca, pero una jugada clave en el partido fue cuando e l árbitro César Ramos repitió el penalti que en primera instancia había fallado César Huerta.

El delantero del Club Pumas César Huerta falló un penalti ante el portero del Cruz Azul Andrés Gudiño, quien detuvo el disparo. El VAR llamó al silbante mundialista, le avisaron que el guardameta se había adelantado y repitió el tiro que esta vez si se anotó.

Una clara “orden” del VAR, como la que le dieron al silbante Fernando Guerrero en el juego entre el Club Pumas y el Club América.

Pero el técnico universitario ahora no se quejó, ni se molestó con el silbante César Ramos, pero sí se enojó por la pregunta de los reporteros al respecto.

Antonio Mohamed se enoja con los reporteros

El técnico del Club Pumas Antonio Mohamed se molestó con la prensa cuando se le preguntó por qué no criticaba al arbitro que le hizo caso al VAR en el juego contra el Cruz Azul para su beneficio, y sí lo hizo cuando se sintió perjudicado frente al Club América.

Para el Turco, es “lo mismo, es la percepción que la gente quiera tomar. Esto se cae igual, entonces un día se cae de un lado y luego de otro, se cae igual”, mencionó.

Agregó que no se había enojado por lo sucedido contra el Club América: “No estaba molesto, estaba frustrado. Tengo la misma percepción, no voy a crear ámpulas, ya me multaron bastante y es un tema cerrado”.

El Club Pumas se mete al tercer lugar general

Con el triunfo ante el Cruz Azul 4-1 con goles de César Huerta en dos ocasiones, Nathan Silva y Ulises Rivas, el Club Pumas se subió hasta el tercer lugar de la competencia.

Los universitarios se encuentran en el tercer puesto de la tabla con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y tres derrotas.

El próximo duelo del equipo universitario será en contra de los Rayados de Monterrey el domingo 22 en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

