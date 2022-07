Nicolás Larcamón, DT del Club Puebla , no habría renovado su permiso de trabajo desde hace siete meses, por lo que no pudo haber sido registrado en la Liga MX; el equipo habría incurrido en alineación indebida.

Según el sitio ADNoticias, el técnico del Club Puebla, se encuentra sin permiso de trabajo en México , y esto podría causarle diversos problemas, al igual que al equipo de La Franja.

La publicación indica que todo ciudadano extranjero que trabaja en territorio mexicano, debe de renovar su permiso de trabajo de forma anual, lo que el argentino Larcamón no ha hecho desde hace siete meses.

Esto fue cotejado en el Instituto Nacional de Migración (INM) por el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez.

El permiso de trabajo con el que contaba Nicolás Larcamón, venció en diciembre del 2021. El INM tiene como regla, a quien no cumpla con los permisos, multarlo con tres mil pesos al mes, lo que habría podido sustentar su estancia hasta el momento.

La misma Liga MX, en el Artículo 46 de su reglamento de competencia, menciona que un extranjero debe de tener sus papeles en regla para ser registrado.

En caso de que se encuentre en trámite,”deberá cargar la solicitud realizada ante las autoridades migratorias, debidamente sellada por la Oficina o Dirección del Instituto Nacional de Migración correspondiente”.

En el reglamento, se pone como punto importante: “Que para que un integrante del Cuerpo Técnico pueda alinear en su Club, debe contar c on el documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración , por lo que hasta no cargar dicho documento en el SIID el registro del integrante del Cuerpo Técnico no podrá activarse”.

El sitio asegura que siguiendo a rajatabla las reglas, Nicolás Larcamón no debió ser registrado ni el torneo pasado, ni este, por lo que el Club Puebla, en todo caso, incurrió en alineación indebida.

Nicolás Larcamón llegó a dirigir al Club Puebla en el torneo de Clausura 2021 de la Liga MX.

Durante todos los campeonatos que ha estado al frente del club poblano, el argentino ha logrado clasificar a la Liguilla.

En el Clausura 2021, llegó a semifinales.

En el Apertura 2021, se quedó en cuartos de final.

En el Clausura 2022, también se quedó en cuartos.

