La Liga MX está por arder por la polémica de la alineación indebida del Club Tigres, pues el Club Puebla también jugó con nueve jugadores No Formados en México (NFM), pero no fue sancionado.

Fue en la Jornada 4 del torneo Clausura 2022, cuando el Club Puebla jugó siete minutos con nueve jugadores NFM en su victoria ante el Querétaro FC.

El dato fue revelado por la cuenta de Twitter llamada ‘Hora de Futbol’, con usuario @andresn, la tarde del jueves, mismo día en el que se dio a conocer la sanción al Club Tigres por alineación indebida.

Club Puebla jugó con 9 jugadores No Formados en México ante Querétaro

El Club Puebla, dirigido por Nicolás Larcamón, comenzó el partido con siete jugadores No Formados en México en su alineación titular.

Antony Silva (Paraguay) Juan Segovia (Argentina) Emanuel Gularte (Uruguay) Maximiliano Araujo (Uruguay) Lucas Jaques (Brasil) Federico Mancuello (Argentina) Gustavo Ferrareis (Brasil)

Fue en el segundo tiempo cuando ingresaron dos jugadores más NFM, por lo que hubo nueve jugadores NFM en el campo al mismo tiempo , algo prohibido por el reglamento.

Al minuto 57 salieron del campo los jugadores Formados en México (FM) Jordi Cortizo y Guillermo Martínez, y entraron Fernando Aristeguieta y Kevin Ramírez, ambos NFM.

El Club Puebla jugó un total de 7 minutos, del 57′ al 64′, con nueve jugadores NFM, algo prohibido en el reglamento, pues al minuto 64 Gustavo Ferrareis dejó su lugar a Israel Reyes.

Alineación indebida Club Puebla

Club Puebla debió haber perdido el partido por alineación indebida

Así como el Club Tigres perdió en la mesa el duelo de vuelta de las semifinales por alineación indebida, lo mismo debió pasar con el Club Puebla en la Jornada 4.

De acuerdo al reglamento, no se puede alinear a más de ocho jugadores No Formados en México durante el partido, algo que el equipo poblano no cumplió.

Ese partido debió haber quedado 1-0 a favor del Querétaro FC, club que no se dio cuenta de lo acontecido, y no presentó una queja, aunque este tipo de situaciones deberían perseguirse de oficio.

La historia hubiera sido diferente con sanción al Club Puebla

La historia del Clausura 2022 hubiera sido diferente con la sanción al Club Puebla por su alineación indebida en la Jornada 4 ante el Querétaro FC.

El Club Puebla terminó en el quinto lugar general con 26 puntos, pero de haber recibido la sanción, hubiera perdido tres unidades, con lo que hubiera quedado en 23.

De esta manera, el cuadro de La Franja hubiera caído hasta el octavo lugar, con lo que hubieran cambiado los partidos del repechaje.

Sin duda, un nuevo escándalo en la Liga MX, que deberá dar explicaciones sobre este hecho y las acciones que tomará para que no vuelva a pasar.

