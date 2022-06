El Club León abre las puertas a la posibilidad de traer de regreso a Mauro Boselli a la Liga MX, después de un paso lleno de gloria por la escuadra leonesa.

Luego de la renovación que se vive al interior del Club León con la llegada de Renato Paiva como entrenador del equipo, Mauro Boselli estaría en la órbita del club para volver a la Liga MX.

“Jamás le cerraría la puerta, menos le cerraría la puerta a alguien que dio mucho en el pasado, pero hoy estamos pensando en el presente” declaró Jesús Martínez, presidente de los Panzas Verdes durante la presentación de Renato Paiva.

“No te puedo decir si viene o no, he estado en contacto con él desde hace un par de semanas, pero vamos a tomar las mejores decisiones, y como dice el profe, hoy no hay nada cerrado estamos trabajando para hacer las cosas lo mejor posible” finalizó.

Jesús Martínez Murguía y el Club León votaron en contra de la renovación con Televisa (Omar Martínez/Mexsport)

Mauro Boselli: Estadísticas en la Liga MX

Mauro Boselli se convirtió en futbolista del Club León el 28 de junio del 2013 proveniente del Palermo FC, equipo de la Serie A.

En su primera temporada con León, Boselli jugó 47 partidos con la camiseta esmeralda y anotó 27 goles, mismos que le valieron su primer y segundo campeonato con en la Liga MX.

Para la campaña 2014 - 2015, Mauro jugó 28 partidos con el equipo leonés y marcó 16 goles. En su último torneo con León, tuvo acción en 22 encuentros y marcó tan solo 9 tantos.

Las estadísticas totales de Mauro Boselli con el Club León en el futbol mexicano fueron bastante buenas, dejó un saldo de 221 juegos y 130 goles como jugador de la escuadra esmeralda.

Mauro Boselli celebra su centenar de dianas. (OMAR MARTINEZ / Mexsport)

Mauro Boselli: Palmarés

2x Liga MX

1x Campeonato Paulista

1x Liga de Paraguay

1x Copa Sudamericana

2x Copa Libertadores

