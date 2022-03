El partido Club Deportivo Guadalajara vs Club de Futbol Monterrey se reprograma por concierto de Coldplay.

El duelo de la Jornada 12 del Clausura 2022 se tenía planeado para el sábado 2 de abril, pero días antes habrá un par de conciertos de la banda Coldplay, por lo que el juego se movió.

Chivas y los Rayados tendrán ahora este encuentro pendiente, que se realizará el miércoles 13 de abril a las 20:00 horas .

¿Cuándo serán los conciertos de Coldplay?

La banda Coldplay está en gira por nuestro país y viene el turno del estado de Jalisco.

Coldplay se presentará dos noches seguidas en el Estadio Akron, casa del Club Deportivo Guadalajara.

El primer concierto tendrá lugar el martes 29 y el segundo el miércoles 30 de marzo, es decir, mañana y pasado mañana.

¿Por qué movieron el partido entre Club Deportivo Guadalajara y Club de Futbol Monterrey?

El duelo entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club de Futbol Monterrey se movió, de acuerdo con información de la reportera Natalia León de Fox Sports, porque la directiva del Rebaño Sagrado quiere la cancha en buen estado.

La presentación de la banda británica y el escenario montado sobre el inmueble rojiblanco afectará el pasto.

Por esto, la dirigencia del cuadro tapatío buscó aplazar el encuentro liguero para jugarlo con un mejor estado de la cancha.

El inmueble que ahora se llamará Estadio Akron. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.)

El resto de partidos de la Jornada 12 de la Liga MX

La actividad de la Jornada 12 en la Liga MX comienza el viernes 1 de abril con el juego entre Atlético de San Luis vs Mazatlán FC.

El sábado 2 de abril tendrá tres: Cruz Azul Futbol Club vs Atlas FC, Club Necaxa vs Club América y FC Juárez vs Club Universidad Nacional (Pumas).

Para el domingo 3 de abril se jugará: Club Toluca vs Club Puebla, Club León vs Querétaro FC, Club Tigres vs Club Tijuana y Club Santos vs Club Pachuca.