Henry Martín está a un paso de convertirse en el campeón de goleo del Clausura 2023 con el Club América, sin embargo, todo sería diferente, sí el Club Chivas lo hubiese contratado.

José Luis Higuera, ex directivo del Club Chivas, reveló en entrevista para Los Líderes, la razón por la que Henry Martín no llegó al Rebaño Sagrado cuando hubo oportunidad.

José Luis Higuera, polémico personaje en su pasado con los rojiblancos, le “echó la culpa” a Matías Almeyda, ídolo del chiverío, por no haber concretado la llegada de La Bomba.

“Por la situación de su rodilla, en la parte deportiva, Matías me hizo ver que era un riesgo que no era sencillo correr” comentó el también ex dirigente de Monarcas Morelia.

En la actualidad, el Rebaño Sagrado carece de un referente en su ataque que bien podría ser Martín, quien se encamina a cerrar una histórica temporada con las Águilas, con el título de goleo.

José Luis Higuera. (ROBERTO ECHEAGARAY / Mexsport)

Club América: Henry Martín sería el 11vo campeón de goleo en la historia de las Águilas

Henry Martín ha tenido una temporada demoledora con el Club América durante el Clausura 2023, poniéndose a un paso de cosechar el campeonato de goleo de la Liga MX.

La Bomba se convertiría en el 11vo máximo romperredes en la historia de las Águilas, uniéndose a una lista en donde destacan los nombres de Zague, Cuauhtémoc Blanco , Chucho Benítez , entre otros.

Del mismo modo, Martín rompería le sequía de campeones de goleo mexicanos en la liga, pues desde 2019 con Alan Pulido, ningún delantero azteca se ha hecho con el reconocimiento.

Cabe destacar que el último futbolista del América que se llevó el trofeo de goleador fue Ángel Reyna en el Clausura 2011, hace más de 20 torneos.

Henry Martín (Omar Martinez / MEXSPORT)

Henry Martín: Estadísticas del Clausura 2023

Partidos jugados: 16

Goles anotados: 14

Asistencias: 5

