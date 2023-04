Fernando Ortiz fue blanco de críticas, por decir que el partido entre el Club América y Cruz Azul no se puede considerar un clásico.

Y es que, previo al partido, Fernando Ortiz comparó otro clásicos, con el partido entre Cruz Azul y Club América; aunque no le restó importancia, aseguró que no se podría considerar un “clásico”.

“No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, dijo.

Después de su polémica declaración, ha recibido muchas críticas, pues las palabras del técnico se han considerado despectivas.

Escucho las declaraciones del “Tano”Ortiz, alguien que por cierto respeto y tiene mi admiración por su sensatez y mesura al momento de expresarse y como dirige nuestras “Águilas” pero se equivoca y demuestra muchísima ineptitud en decir que América-Cruz Azul no es clásico!!😳👎🏻 — Zague (@LRZague) April 15, 2023

Zague critica a Fernando Ortiz

Uno de los que se unió a las críticas, fue Zague quien escribió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Y es que Zague enfureció e incluso aseguró que el técnico mostraba ineptitud al decir eso sobre el partido, pues para él es un clásico en toda la extensión de la palabra.

“Escucho las declaraciones del “Tano”Ortiz, alguien que por cierto respeto y tiene mi admiración por su sensatez y mesura al momento de expresarse y como dirige nuestras “Águilas” pero se equivoca y demuestra muchísima ineptitud en decir que América-Cruz Azul no es clásico!!”, escribió.

Clásico Joven en el Estadio Azteca

Una edición más del Clásico Joven se llevó a cabo en el Estadio Azteca, sin duda alguno, fue uno de los partidos que más emoción y expectativas creó en los fanáticos.

El Club América llegó, luego de ganar contra Rayados de Monterrey en casa, por su parte Cruz Azul está en el octavo puesto de la tabla de cocientes.

Pese a todo, las Águilas fueron superiores y se llevaron el triunfo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok