Donde quiere que llegue el Club Chivas, las pasiones se desatan, y ahora fue Ricardo Peláez la víctima de un acto de agresión por parte de un aficionado.

No importa el lugar en donde esté colocado el cuadro tapatío, la afición siempre lo sigue y lo alienta, pero hay ocasiones en que se presentan inadaptados como el que agredió a Ricardo Peláez, directivo del Rebaño.

Desde su llegada para conformar al equipo del Guadalajara, hace ya dos años, Ricardo Peláez siempre ha sido criticado, por diversas razones: desde su pasado americanista y hasta por su afán de protagonismo.

Las críticas al director deportivo siempre se habían presentado por redes o con simples manifestaciones como abucheos en el estadio.

El mismo Ricardo Peláez mencionaba que no tomaba en serio estas manifestaciones: “Esos que me abuchean, también me piden autógrafos o fotos cuando me ven”. Parece que esto ya rebasó el límite.

¿Cómo fue la agresión a Ricardo Peláez?

Ricardo Peláez, director deportivo del Club Chivas, fue agredido por un fanático cuando el equipo llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México.

El Club Chivas se enfrentará en contra de Cruz Azul, en un duelo clave para el quedar lo más alto de la tabla de competencia.

El Club Chivas fue recibido por cientos de aficionados cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Se formó una valla para que jugadores, cuerpo técnico y directivos se dirigieran al autobús.

En imágenes dadas a conocer por las redes sociales de Fox Sports, se ve como un aficionado de camiseta rosa se acerca a Ricardo Peláez, le dice algo para después jalarlo por la espalda y empujarlo, ante la sorpresa del directivo que volteó a ver a su agresor.

El fanático a la distancia todavía le gritó algo a Ricardo Peláez, quien se vio con intención de decirle algo, aunque finalmente siguió su camino.

Ricardo Peláez fue agredido por un aficionado de Chivas a su llegada a la CDMX ❌pic.twitter.com/sVLAaJbvIe — David Medrano Mora (@deividmedrano) October 1, 2022

Ricardo Peláez es agredido por aficionados; ¿y la protección?

No es la primera vez que la fanaticada del Club Chivas pierde los estribos en la Ciudad de México.

Hace unos meses, en el torneo anterior de la Liga MX, previo a visitar a Cruz Azul precisamente, cuando el equipo llevaba una mala racha, barras se reunieron en el hotel de concentración para enfrentar a los jugadores, insultándoles y rompiendo las instalaciones del inmueble.

Hasta el momento el Club Chivas no se ha manifestado al respecto.

