Fernando Ortíz quiso tener un buen gesto este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una felicitación en sus redes sociales, pero, al contrario de lo que esperaba, fue tundido.

El director técnico del Club América, Fernando Ortíz, utilizó sus redes sociales para mandar una felicitación a las mujeres por este 8 de marzo.

“Feliz día Mujer #8M”, fue lo que escribió el Tano Ortíz, lo cual no fue bien recibido por varias aficionadas, que incluso le reclamaron .

Fernando Ortíz mandó felicitación por el Día de la Mujer.

Tunden a Fernando Ortíz por felicitar en el Día Internacional de la Mujer

Las fans, y también algunos aficionados, aprovecharon para pedirle a Fernando Ortiz que se dejara de felicitaciones en este 8 de marzo y que se preocupara por el Club América.

Después de la goleada del fin de semana pasado por 3-0 ante el CF Pachuca , algunas fans le pidieron que mejor sacar a Óscar Jiménez y Miguel Layún del 11 titular.

“Si no sabes plantear un partido, no me sorprende que no sepas que hoy no se felicita”, fue uno de los reclamos que recibió el técnico azulcrema.

Otro aficionado, en tono más aleccionador, le explicó lo que se celebra en realidad el 8 de marzo: “No se felicita Tano. Es un día para conmemorar y recordar”.

El entrenador argentino no se volvió a pronunciar al respecto, pues probablemente se fue a preparar el entrenamiento de las Águilas para su próximo encuentro.

Una aficionada reclamó a Fernando Ortíz

Fernando Ortíz, con presión por hacer cambios en el Club América

Fernando Ortíz ha estado en el ojo del huracán entre los propios aficionados del Club América y todo por seguir alineando a un par de jugadores.

Se trata de Miguel Layún y sobre todo de Óscar Jiménez, jugadores a los que la afición ya no quiere en el 11 titular de cada partido, pero que el Tano insiste en poner.

Las críticas fueron más fuertes tras la derrota ante el CF Pachuca, por lo que se espera que para el próximo duelo, ante Club Tigres, haga cambios.

