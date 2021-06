Los aficionados del Club América tendrán que seguir esperando para ver a Arturo Vidal jugando con la camiseta azulcrema, pues su posible fichaje fue descartado por Santiago Baños.

Fue en entrevista para el diario italiano ‘TuttoSport’, donde Santiago Baños, director deportivo del América, descartó el fichaje de Arturo Vidal.

Baños reveló que la directiva de América no ha tenido contacto con el Inter de Milán y agregó que el fichaje del chileno, así como su salario, es muy caro para el club .

“No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada”

Santiago Baños. Director Deportivo del Club América