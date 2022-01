Santiago Baños, vicepresidente deportivo del Club América, “sólo da patadas de ahogado”, menciona Adrián Chávez, leyenda americanista.

Santiago Baños dio la cara ante los medios de comunicación, anunciando que el equipo ya estaba armado y que los ataques en su contra son los de menos, “porque la verdadera afición del Club América , no le interesa lo que pase con su directiva”.

Adrián Chávez y Alfredo Tena, leyendas del Club América. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Eso, para un americanista de cepa como Adrián Chávez, “son patadas de ahogado. No se puede defender lo indefendible. Dice lo que dice, porque nadie lo apoya, bueno, sólo los directivos que lo mantienen”.

Adrián Chávez ganó dos títulos de Liga, dos Campeón de Campeones, tres campeonatos de Concacaf y una Interamericana con el Club América, y sabe de lo que habla.

“La afición del América es de las más complicada, sino la más complicada de México, por eso se defiende de esta forma tan tonta”, señaló.

Club América, armado al vapor por Baños

Santiago Baños anunció el cierre de contrataciones para el Club América, con la llegada de Juan Otero, elemento colombiano que viene del Santos Laguna y que no ha tenido grandes números en la Liga MX.

Para Adrián Chávez, “este equipo está armando al vapor. Hay que tener en claro que el Club América no está para experimentar. No se pueden traer a jugadores a los que le falten… blasones para representarlo”.

Juan Otero ya es del América (Twitter)

Lo que América hacía y debería seguir haciendo, “es debutar a jóvenes, como fue en la época en que se dejó jugar a Raúl Jiménez, a Diego Reyes, y recientemente a Sebastián Córdova, y no traer a extranjeros de medio pelo”.

No era tan sencillo jugar con el cuadro de Coapa, “a mí me costó cinco años llegar y ser titular. Los directivos de esa época se fijaban bien a quien firmaban, y no era que gente como Panchito Hernández (exdirectivo) no se equivocara, pero lo hacía lo menos posible”.

En esa época, 80′s y 90′s, “Panchito iba a la casa del jugador, le preguntaba a los vecinos cómo era, y sólo entonces se lo traía, así llegó gente como el negro (Antonio Carlos) Santos, el mejor extranjero que ha llegado a México”.

¿Cómo le irá al América formado por Santiago Baños?

Para el exportero, el Club América siempre debe de buscar lo máximo, el no ser campeón, se considera fracaso, como ha sido recientemente, bajo la batuta de Santiago Solari.

“Parece que ese equipo siempre va en segunda, cuando tiene ocho velocidades. Hemos visto que son eso no le ha alcanzado”, mencionó.

El Club América, “es un Ferrari, y lo tienen que hacer correr hasta lo máximo”.