Rubens Sambueza, ex futbolista del Club América, estaría muy cerca de regresar a la Primera División a los 40 años, demostrando como siempre la gran calidad que lo ha caracterizado.

Rubens Sambueza volvería a la Primera División después de su paso por el Club América hace un par de años, con todo y que ya es todo un veterano en el futbol.

El mediocampista que ahora milita en el Deportivo Maipú, jugará el próximo sábado 2 de diciembre ante el Riestra por el ascenso al máximo circuito del campeonato argentino.

“Es un equipo muy humilde, muy luchador, de parte de los socios, de todos nosotros, de la diligencia que hizo un esfuerzo grande. Llegamos a esta instancia (final) y hay que aprovecharla”, dijo en entrevista.

A veces no se consigue esto todos los días, más con mi familia y con mi vieja que hace mucho no estaba en la Argentina. Las tengo hoy aquí cerquita, porque a México no podían ir seguido”, sentenció.

Te quiero un montón, @rubenssambueza… 🥺😭



No lo digo de dientes para afuera, quien me conoce sabe lo mucho que te quería cuando estabas acá, defendiendo la playera de mi amado @ClubAmerica.



La pelota siempre al 14, felicidades por una nueva final y mucho éxito. pic.twitter.com/MbjO9YSa9a — Alfredo Serrano 9 (@Alfredo_S9) November 29, 2023

Rubens Sambueza: Uno de los últimos grandes ídolos del Club América

Rubens Sambueza es recordado con mucho cariño entre los aficionados del Club América por todo lo que hizo mientras defendió los colores de la escuadra azulcrema en la Liga MX.

El mediocampista argentino de 39 años de edad puede ser considerad fácilmente uno de los últimos grandes ídolos de las Águilas, con un palmarés brutal que lo respalda.

Llegó a Coapa en el lejano 2012 de la mano de Miguel Herrera y tan pronto se enfundó en la camiseta del equipo, mostró su amor y compromiso en cada jugada.

“Sambu” registró dos títulos de liga y dos de Concachampions en su paso por la oncena americanista, así como 25 goles y un balón de oro en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Club América vs Club León: Últimos cinco partidos en la Liga MX

Club León 2-2 Club América | Cuartos de final ida Apertura 2023

Club América 1-1 Club León | Jornada 6 Apertura 2023

Club América 2-2 Club León | Jornada 13 Clausura 2023

Club León 3-2 Club América | Jornada 6 Apertura 2022

Club América 2-0 Club León | Jornada 15 Clausura 2022

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok